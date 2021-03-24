Представитель ВОЗ поспорил с еврокомиссаром о вакцине "Спутник V"

Нужна или не нужна Европе российская вакцина "Спутник V" - об этом спорит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном.

Представитель ВОЗ Ханс Клюге выразил надежду, что "Спутник V" будет использоваться в Европе, отметив, что не понимает "колебаний и скептицизма" по поводу регистрации вакцины. И указал, что Евросоюз и другие страны сталкиваются с нехваткой препаратов, передает ТАСС.

Но ранее еврокомиссар Тьерри Брентон заявил, что она в регионе не нужна. Он посчитал, что четырех препаратов, которые уже зарегистрировал европейский регулятор (вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen и AstraZeneca) хватит для достижения коллективного иммунитета.

Клюге сообщил, что ВОЗ проводит экспертизу результатов клинических исследований препарата и данных о производстве, информация передана в Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

"Это прозрачный процесс, вся информация находится на сайте ВОЗ", - пояснил представитель всемирной организации. Одним из ключевых шагов для завершения процесса экспертизы он назвал соглашение с российским Минздравом о визите делегаций ВОЗ и ЕМА в московский Центр им. Гамалеи, где разработали вакцину. Но еврокомиссар привел другой аргумент - мол, у России возникают проблемы с производством препарата, а граждане страны "с трудом получают доступ" к нему.

Зато президент Владимир Путин, комментируя слова еврокомиссара, отметил, что Россия "ничего никому не навязывает". По его словам, интерес к "Спутнику V" растет по всему миру, а заявления представителей Европейской комиссии вызывают вопрос, "чьи интересы они поддерживают": фармкомпаний или граждан.

Замглавы российского МИДа Александр Грушко в свою очередь сказал, что власти ЕС демонстративно игнорируют "Спутник V", вакцина "столкнулась с кампанией дезинформации, дискриминации".