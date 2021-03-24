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24.03.2021 15:31
Рубрика: Общество

Программу организации летнего досуга для подростков запустят по всей России

Текст: Анна Спицына

Программу организации досуга и трудовой занятости подростков летом необходимо запустить во всех субъектах Российской Федерации, считает уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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- В подавляющем большинстве регионов отсутствует программная организация досуга и трудовой занятости подростков в летний период. Или они просто не были указаны нам. Подобного рода программы должны быть приняты в регионах - это очень важный момент, - сказала детский омбудсмен в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам организации детского отдыха и оздоровления детей.

Анна Кузнецова подчеркнула, что возглавляемый ею аппарат готов принять активное участие в продвижении этих инициатив.

Общество Семья и дети Общество Образование Президент Уполномоченный по правам ребенка

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