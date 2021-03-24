Программу организации летнего досуга для подростков запустят по всей России

Программу организации досуга и трудовой занятости подростков летом необходимо запустить во всех субъектах Российской Федерации, считает уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

- В подавляющем большинстве регионов отсутствует программная организация досуга и трудовой занятости подростков в летний период. Или они просто не были указаны нам. Подобного рода программы должны быть приняты в регионах - это очень важный момент, - сказала детский омбудсмен в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам организации детского отдыха и оздоровления детей.

Анна Кузнецова подчеркнула, что возглавляемый ею аппарат готов принять активное участие в продвижении этих инициатив.