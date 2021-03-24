Программу туристического кешбэка продлили на 2021 год

Программа туристического кешбэка будет действовать в 2021 году. За счет выделенных правительством субсидий россияне смогут приобрести со скидкой до 300 тысяч туров и бронирований в отелях.

Изменения внесены в постановление правительства от 10 августа 2020 года № 1200. Субсидии предоставляются из федерального бюджета АО "Национальная система платежных карт". За счет этих средств туристам, купившим туры или круизы по России, а также забронировавшим отели, возмещается 20% стоимости покупки, максимально - 20 тысяч рублей. Кешбэк выплачивается в течение пяти дней на карту "Мир", которой должна быть оплачена покупка тура.

Если договор о реализации турпродукта будет по каким-либо основаниям расторгнут и туристу вернут уплаченные им деньги, сумма полученной компенсации будет удержана и возвращена обратно в бюджет.

В 2020 году программа была рассчитана на реализацию туристских услуг до 250 тысячам туристов. "Результатом предоставления субсидии в 2021 году является снижение стоимости до 300 тысяч реализованных туристских услуг", - говорится в тексте постановления.

В 2020 году на реализацию программы было выделено 15 млрд рублей. В 2021 году на продолжение программы выделено 2 млрд рублей.

С 18 марта 2021 года стартовал третий этап программы туристического кешбэка. Покупать туры по программе можно до 15 июня, а поехать в путешествие - до 30 июня. Первый этап программы проводился в августе 2020 года, а второй с 15 октября по 5 декабря 2020 года.