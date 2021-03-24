Польша - восточноевропейская "страна победившей демократии" и член подчеркнуто защищающего права человека по всему миру Евросоюза - продемонстрировала очередной пример весьма фривольного отношения к проявлениям свободы слова среди собственных граждан. На днях стало известно, что против известного польского писателя и журналиста Якуба Жульчика заведено уголовное дело за неуважение к власти.

Якуба Жульчика будут судить за негативную оценку главы Польши в "Фейсбуке". Фото: instagram.com / @jakubzulczyk

Как сообщило "Би-би-си", как оскорбление президента Анджея Дуды прокуратура Польши расценила опубликованный Жульчиком еще в ноябре прошлого года критический пост у себя на странице в Facebook. В нем острый на язык литератор весьма нелицеприятно охарактеризовал Дуду. Нелестную оценку глава польского государства заслужил, по словам Жульчика, за непонимание особенностей избирательного процесса в США. В частности, в канун прошлогодних президентских выборов в Америке Дуда поспешил отметиться в соцсетях услужливым поздравлением Джозефа Байдена с успешной президентской кампанией, а также указал, что он с нетерпением ждет "номинацию коллегии выборщиков". В ответ Жульчик написал, что он неплохо знает политическую жизнь в США, но такого термина никогда не слышал, и исходя из этого сделал свой вывод: "Анджей Дуда - дебил" (польск. - Andrzej Duda jest debilem).

Впрочем, столь негативная оценка умственных возможностей главы польского государства пришлась не по вкусу польским властям, усмотревшим в ней подпадающее под статью 135 ("Оскорбление главы государства") преступление. Согласно местному уголовному кодексу за него несдержанному на эмоции Жульчику грозит до трех лет тюрьмы. Кстати, сам он на допросах вины не признал, настаивая на том, что лишь высказал "оценочное суждение" в отношении президента. В районной прокуратуре Варшавы подтвердили, что "подозреваемый не признался в предполагаемом деянии", и направили его дело в суд.

В Польше действует девять разных законов, наказывающих за оскорбление в том числе государственных институтов, символики и религиозных чувств. Согласно данным ОБСЕ, среди всех 57 стран - членов этой организации Польша лидирует по количеству предусмотренных жестких наказаний за оскорбления и диффамацию. При этом в тюрьму можно попасть не только за оскорбление, например, польского флага (до года тюрьмы), но и символов других государств.

"Подозреваю, что я первый писатель в этой стране за очень долгое время, который предстанет перед судом за то, что написал", - отметил Якуб Жульчик, являющийся лауреатом литературных премий и автором нескольких популярных, в том числе экранизированных романов. На самом деле это преувеличение. И если дело действительно завершится обвинительным приговором, то Жульчик станет далеко не первым осужденным за критику власти журналистом в Польше. По данным той же ОБСЕ, в 2016 году Европейский суд по правам человека постановил: польское правосудие нарушило международную конвенцию, осудив редактора газеты "Кому и чему" Масижа Зиембински, опубликовавшего критическую статью в адрес неназванных чиновников. Прозвучавшая в публикации характеристика "тупые глупцы" была принята на свой счет местным мэром, который обратился в суд и добился наложения на журналиста штрафа в 2500 евро.

В Польше действует 9 разных законов, наказывающих за оскорбление госинститутов, символики и религиозных чувств. В тюрьму можно за оскорбление и польского флага, и символов других государств

Напомним, что с момента прихода к власти национал-консервативной партии "Право и Справедливость" (от которой и выдвигался на президентский пост Анджей Дуда) в Евросоюзе растет беспокойство относительно соблюдения прав и свобод человека в Польше. Противоречивые реформы, запущенные с подачи контролирующей польский сейм "ПиС", в Еврокомиссии прямо называют угрозой демократии.