Пушков предрек Украине демографический кризис хуже, чем в Прибалтике

Украина в ближайшее время столкнется с демографической ямой. Ситуация может быть хуже, чем в странах Прибалтики. Например, Латвия и Литва за 30 лет потеряли примерно по 30 процентов жителей.

Политик обратил внимание, что прибалтийские страны долгое время получали дотации от Евросоюза. В случае с Киевом - все иначе. "Украина получает от него только разовые вспомоществования. Так что судьба Украины будет еще печальнее", - предположил сенатор. Свое мнение он опубликовал в Telegram.

Ранее экс-советник министра социальной политики Украины Леонид Лебедев сообщил о падении рождаемости в стране, уменьшении числа браков и увеличении случаев домашнего насилия. А бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в стране ежегодно "умирает целый город". Смертность увеличилась на 155 тысяч человек в год, цитирует политика РИА Новости.