Путин передал Асаду пожелания скорейшего выздоровления

Президенты России и Сирии за последние дни не говорили по телефону, но Башару Асаду передали от Владимира Путина пожелания скорейшего выздоровления от коронавируса. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, в прошедшие дни не было никаких контактов. Но, безусловно, господину Асаду были переданы пожелания скорейшего выздоровления от президента России", - сказал Песков.

Как сообщил ТАСС посол Сирии в Москве Рияд Хаддад, Башар Асад и его супруга Асма идут на поправку и чувствуют себя хорошо.