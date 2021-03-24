Путин придал школам искусств новый статус

Детские школы искусств больше не будут "кружками при домах пионеров". Президент подписал внесенный им же закон о регулировании их деятельности - поправки в закон "Об образовании"​​​.

Определены виды детских школ искусств, в том числе "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа" и другие. Результаты обучения в детской школе искусств будут учитываться при приеме в профильные училища и вузы. Это поможет наиболее одаренным ученикам продолжить образование.

За образовательную деятельность детских школ искусств теперь будет отвечать министерство культуры по согласованию с министерством просвещения.

Бюджетные места в вузах по программам в области искусств будет распределять Минкультуры с 2022-2023 учебного года.

Закон также допускает возможность открывать школы по нескольким видам искусств.