Путин утвердил отмену возрастных ограничений для ряда назначенных им чиновников

Федеральные чиновники, которых назначает и увольняет президент, в отдельных случаях смогут работать и после того, как им исполнится 70 лет. Владимир Путин подписал соответствующий закон, проект которого он внес сам в январе.

Поправки внесены в закон о государственной гражданской службе. Предельный возраст пребывания на госслужбе сейчас составляет 65 лет, для руководителей высшей группы его можно продлить до 70 лет. Но в отдельных случаях есть необходимость, чтобы они работали на своем посту и после того, как отметят 70 лет. Как следовало из пояснительной записки, это наиболее опытные и высококвалифицированные руководители, назначаемые президентом.

Представитель президента в Госдуме Гарри Минх пояснял, что речь идет именно о точечных решениях. Таких должностей в России чуть больше 400, и если говорить о ближайших годах, то потенциальное количество тех, кто сможет работать после 70 лет - не больше процента.