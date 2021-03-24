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Рубрика: Власть

Путин утвердил отмену возрастных ограничений для ряда назначенных им чиновников

Текст: Кира Латухина
Федеральные чиновники, которых назначает и увольняет президент, в отдельных случаях смогут работать и после того, как им исполнится 70 лет. Владимир Путин подписал соответствующий закон, проект которого он внес сам в январе.
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Поправки внесены в закон о государственной гражданской службе. Предельный возраст пребывания на госслужбе сейчас составляет 65 лет, для руководителей высшей группы его можно продлить до 70 лет. Но в отдельных случаях есть необходимость, чтобы они работали на своем посту и после того, как отметят 70 лет. Как следовало из пояснительной записки, это наиболее опытные и высококвалифицированные руководители, назначаемые президентом.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин рассказал об истоках российской государственности

Представитель президента в Госдуме Гарри Минх пояснял, что речь идет именно о точечных решениях. Таких должностей в России чуть больше 400, и если говорить о ближайших годах, то потенциальное количество тех, кто сможет работать после 70 лет - не больше процента.

Власть Работа власти Госуправление Президент

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