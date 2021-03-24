Путин встретится с лауреатами премий и посетит детский театр

Завтра, в День работника культуры, у главы государства будет насыщенный публичными мероприятиями день. Владимир Путин пообщается по видеосвязи с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Кроме того, он приедет осмотреть новое здание Детского музыкального театра юного актера.

Напомним, что лауреатами премий для молодых деятелей культуры в прошлом году стали дирижер Димитрис Ботинис, композитор Эльмир Низамов и актриса Анна Чиповская. Премии за произведения для детей и юношества присуждены художнику Владимиру Зуйкову (посмертно), преподавателю детской школы искусств из Новосибирской области Александру Пунько и коллективу создателей экспозиции "Подвиг народа" в Центральном музее Великой Отечественной войны Игорю Угольникову, Александру Школьнику и Дмитрию Поштаренко. Кроме того, Владимир Путин пообщается и с лауреатами 2019 года, уточнили в пресс-службе Кремля.

Затем президент посетит новое здание Детского музыкального театра юного актера: осмотрит учебно-репетиционный комплекс и зрительный зал. В театре выступают юные актеры - от 9 до 16 лет.