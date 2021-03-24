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Рубрика: Власть

Где наболело

Раз в месяц регионы будут выбирать лучшую поликлинику
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8414)
С 1 июля регионы будут ежемесячно cоставлять рейтинги лучших и худших поликлиник и больниц, а также информировать об этом граждан. Проект приказа минздрав разметил для общественного обсуждения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Оценивать учреждения здравоохранения будут территориальные фонды обязательного медицинского страхования. Они проанализируют качество оказанной медпомощи, посчитают число поступивших от пациентов жалоб, выявленных нарушений.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Информация об этом будет размещаться в СМИ, на сайтах федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, а также страховой медицинской организации. А с 1 января 2022 года она будет приходить гражданам в личный кабинет на портале госуслуг. Им также будут сообщать, в каких медучреждениях какие нарушения были выявлены, какое наказание понесли виновные лица. В минздраве считают, что в результате больницы и поликлиники станут работать лучше.

Кроме того, граждан, обратившихся в медорганизацию, будут информировать об их правах. Им расскажут, какую медпомощь они могут получить по полису ОМС, а также в какие сроки и в каком объеме она должна им быть предоставлена, куда обращаться, если они ее не получили. Зачастую пациенты не знают своих прав и не умеют их отстаивать, поэтому могут часами сидеть в очереди у врача и неделями ждать записи на прием к нужному специалисту. По информации ФФОМС, бывает, что в поликлиниках и вовсе отказывают пациентам: не отправляют на прием к врачу тех, кто нуждается в неотложной медицинской помощи.

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