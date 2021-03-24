Раз в месяц регионы будут выбирать лучшую поликлинику

С 1 июля регионы будут ежемесячно cоставлять рейтинги лучших и худших поликлиник и больниц, а также информировать об этом граждан. Проект приказа минздрав разметил для общественного обсуждения.

Оценивать учреждения здравоохранения будут территориальные фонды обязательного медицинского страхования. Они проанализируют качество оказанной медпомощи, посчитают число поступивших от пациентов жалоб, выявленных нарушений.

Информация об этом будет размещаться в СМИ, на сайтах федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, а также страховой медицинской организации. А с 1 января 2022 года она будет приходить гражданам в личный кабинет на портале госуслуг. Им также будут сообщать, в каких медучреждениях какие нарушения были выявлены, какое наказание понесли виновные лица. В минздраве считают, что в результате больницы и поликлиники станут работать лучше.

Кроме того, граждан, обратившихся в медорганизацию, будут информировать об их правах. Им расскажут, какую медпомощь они могут получить по полису ОМС, а также в какие сроки и в каком объеме она должна им быть предоставлена, куда обращаться, если они ее не получили. Зачастую пациенты не знают своих прав и не умеют их отстаивать, поэтому могут часами сидеть в очереди у врача и неделями ждать записи на прием к нужному специалисту. По информации ФФОМС, бывает, что в поликлиниках и вовсе отказывают пациентам: не отправляют на прием к врачу тех, кто нуждается в неотложной медицинской помощи.