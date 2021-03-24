Чем опасны "ветряночные" вечеринки

Новости

В ЧП на аэродроме под Калугой погиб командир авиаполка 00:26
Мальта - Россия - онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 00:06
Правнук Муссолини подписал контракт с "Лацио" 23.03.2021
Город в США "заплатит за рабство" жилищными грантами 23.03.2021
"Колорадского стрелка" назвали вспыльчивым и жестоким человеком 23.03.2021
Возбуждено дело по утечке сведений о переболевших коронавирусом москвичах 23.03.2021
Посвященная медикам картина Бэнкси продана за 23 миллиона долларов 23.03.2021
Правительство Норвегии ужесточает меры по борьбе с COVID-19 23.03.2021
Завершено расследование уголовного дела террористов из Ингушетии 23.03.2021
Голикова рассказала, почему Россия отказалась от второго локдауна 23.03.2021
"Черная Вдова" одновременно выйдет в кинотеатрах и в интернете 23.03.2021
Совет ООН по правам человека осудил практику односторонних санкций 23.03.2021
В Москве умерла одна из пострадавших после наезда Mercedes 23.03.2021
Цена на нефть Brent опустилась ниже 61 доллара 23.03.2021
Президент сделал прививку от коронавируса 23.03.2021
Олич рассказал о задаче, которую поставил перед игроками ЦСКА 23.03.2021
Бастрыкин поручил проверить высказывания "скопинского маньяка" в СМИ 23.03.2021
В ВТБ не ожидают сложностей с настройкой банкоматов под новые банкноты 23.03.2021
"Ак Барс" стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина 23.03.2021
В Москве водитель Mercedes сбил пешеходов и сбежал 23.03.2021
Поддержка возобновляемой энергетики до 2035 года составит 350 млрд рублей 23.03.2021
Глава МВД утвердил новый регламент экзамена на водительские прав 23.03.2021
ЛДПР готовит законопроект о наказании за интервью с убийцами и насильниками 23.03.2021
СМИ: База США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу 23.03.2021
Запущен новый интерактивный проект "Атлас памяти Росгвардии" 23.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
24.03.2021 00:41
Рубрика: Общество

Игры вируса

Чем опасны "ветряночные" вечеринки
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 61(8412)
Москвичи чаще остальных жителей страны участвуют в так называемых "ветряночных" вечеринках: родители договариваются через соцсети сводить ребенка в гости, чтобы тот заразился ветряной оспой. Они считают, что вирус в детстве переносится легче.

Подобные вечеринки обычно популярны в зимне-весенний период, особенно в феврале и марте. По данным компании GSK, помимо москвичей таким необычным времяпрепровождением часто интересуются жители Санкт-Петербурга, Подмосковья, Свердловской области и Краснодарского края. Эти выводы сделаны на основе анализа публикаций, размещенных в прошлом году на просторах социальных сетей.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Гинцбург рассказал, кого будут прививать вакциной Спутник лайт

Чаще всего приглашения на "ветряночные" вечеринки встречаются на страницах "ВКонтакте" (51%), Facebook (19%) и Telegram (9%). Именно там родители узнают о подобных мероприятиях и откликаются на объявления, сознательно отправляясь со своим ребенком в гости.

Иногда мамы и сами выступают инициаторами встреч, приглашая поиграть желающих с их больным чадом. Действительно, такие сообщения обычно попадаются в сообществах и группах социальных сетей. Вот, например, одна из мамаш разыскивает тех, кто уже подцепил ветрянку. На полном серьезе готова привести к ним своих детишек, обещая захватить с собой печенье к чаю. Кто-то за услугу приносит пирожные, конфеты, игрушки, но суть от этого не меняется. Часть пользователей, судя по многочисленным комментариям в соцсетях, подобные визиты поддерживают, остальные - решительно осуждают. Сами же участники вечеринок свои действия объясняют тем, что ветряная оспа проще и без последствий для организма переносится в раннем возрасте, а взрослые болеют намного тяжелее.

У медиков же на этот счет несколько иное мнение, поэтому к "ветряночным" вечеринкам они прохладны.

- Ветряная оспа вызывается вирусом Варицелла-Зостер, который относится к группе герпесвирусов. Заболевание может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме, вплоть до развития ветряночного энцефалита, менингита, миокардита, пневмонии, - рассказал "РГ" главный педиатр Москвы и главврач детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов. - Заражая ребенка намеренно, вы не можете предугадать, как будет протекать инфекция, поэтому подвергаете его риску тяжелого течения инфекции.

Плановая вакцинация против ветряной оспы разрешена детям с 12 месяцев. Она проводится двукратно с интервалом не менее шести недель

По словам собеседника "РГ", вирус Варицелла-Зостер, попав в организм, остается в нем пожизненно в спящем состоянии. При снижении иммунитета он может "просыпаться" и проявлять себя как опоясывающий лишай.

Эффективным методом профилактики инфекции Исмаил Османов называет прививку. "Плановая вакцинация против ветряной оспы разрешена детям с двенадцати месяцев. Она проводится двукратно с интервалом не менее шести недель, - объяснил Исмаил Османов. - Особенно опасна инфекция для детей из группы риска - с онкогематологическими заболеваниями, тяжелыми хроническими заболеваниями, а также для пациентов, получающих терапию иммунодепрессантами и лучевую терапию".

После контакта с больным ветряной оспой, подчеркивает главный педиатр Москвы, для профилактики заболевания таким пациентам нужно пройти экстренную однократную вакцинацию в течение 96 часов.

В регионах Общество Здоровье Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Интервью главы ЦИК Эллы Памфиловой. Главное
Президент отправил в отставку губернатора Пензенской области
Трое летчиков погибли при срабатывании на земле катапульты в Ту-22М3
В регионах скорректируют меры по восстановлению занятости
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Можно ли щеткой стереть эмаль и сколько фтора должно быть в пасте - советы доктора Криворотова