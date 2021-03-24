Чем опасны "ветряночные" вечеринки

Москвичи чаще остальных жителей страны участвуют в так называемых "ветряночных" вечеринках: родители договариваются через соцсети сводить ребенка в гости, чтобы тот заразился ветряной оспой. Они считают, что вирус в детстве переносится легче.

Подобные вечеринки обычно популярны в зимне-весенний период, особенно в феврале и марте. По данным компании GSK, помимо москвичей таким необычным времяпрепровождением часто интересуются жители Санкт-Петербурга, Подмосковья, Свердловской области и Краснодарского края. Эти выводы сделаны на основе анализа публикаций, размещенных в прошлом году на просторах социальных сетей.

Чаще всего приглашения на "ветряночные" вечеринки встречаются на страницах "ВКонтакте" (51%), Facebook (19%) и Telegram (9%). Именно там родители узнают о подобных мероприятиях и откликаются на объявления, сознательно отправляясь со своим ребенком в гости.

Иногда мамы и сами выступают инициаторами встреч, приглашая поиграть желающих с их больным чадом. Действительно, такие сообщения обычно попадаются в сообществах и группах социальных сетей. Вот, например, одна из мамаш разыскивает тех, кто уже подцепил ветрянку. На полном серьезе готова привести к ним своих детишек, обещая захватить с собой печенье к чаю. Кто-то за услугу приносит пирожные, конфеты, игрушки, но суть от этого не меняется. Часть пользователей, судя по многочисленным комментариям в соцсетях, подобные визиты поддерживают, остальные - решительно осуждают. Сами же участники вечеринок свои действия объясняют тем, что ветряная оспа проще и без последствий для организма переносится в раннем возрасте, а взрослые болеют намного тяжелее.

У медиков же на этот счет несколько иное мнение, поэтому к "ветряночным" вечеринкам они прохладны.

- Ветряная оспа вызывается вирусом Варицелла-Зостер, который относится к группе герпесвирусов. Заболевание может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме, вплоть до развития ветряночного энцефалита, менингита, миокардита, пневмонии, - рассказал "РГ" главный педиатр Москвы и главврач детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов. - Заражая ребенка намеренно, вы не можете предугадать, как будет протекать инфекция, поэтому подвергаете его риску тяжелого течения инфекции.

Плановая вакцинация против ветряной оспы разрешена детям с 12 месяцев. Она проводится двукратно с интервалом не менее шести недель

По словам собеседника "РГ", вирус Варицелла-Зостер, попав в организм, остается в нем пожизненно в спящем состоянии. При снижении иммунитета он может "просыпаться" и проявлять себя как опоясывающий лишай.

Эффективным методом профилактики инфекции Исмаил Османов называет прививку. "Плановая вакцинация против ветряной оспы разрешена детям с двенадцати месяцев. Она проводится двукратно с интервалом не менее шести недель, - объяснил Исмаил Османов. - Особенно опасна инфекция для детей из группы риска - с онкогематологическими заболеваниями, тяжелыми хроническими заболеваниями, а также для пациентов, получающих терапию иммунодепрессантами и лучевую терапию".

После контакта с больным ветряной оспой, подчеркивает главный педиатр Москвы, для профилактики заболевания таким пациентам нужно пройти экстренную однократную вакцинацию в течение 96 часов.