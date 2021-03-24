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Рубрика: Общество

Конкурсные работы

Еще у двух колледжей появятся партнеры-работодатели
Текст: Ирина Романова
Российская газета - Столичный выпуск № 63(8414)
В области появятся еще два брендированных колледжа, которые будут готовить кадры для конкретных предприятий. К партнерской программе профильной подготовки рабочих готовы примкнуть Мытищинский машиностроительный завод и агрохолдинг "Дмитровские овощи".

Среди участников этой программы - ЦППК, "Загорский трубный завод", БОШ, КНАУФ, Ростелеком, два автозавода с мировыми именами - "Мерседес" и "Хино". Последнее приобретение областной системы среднего профессионального образования - сеть отелей "Хилтон", кадры для которой уже начали готовить в колледже Звенигорода. Партнерское соглашение между правительством области и руководством сети отелей было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году, а сегодня студенты уже вовсю постигают азы гостиничного бизнеса.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Желающих поступить в вуз стало вдвое меньше

Оценить качество подготовки специалистов недавно приезжал региональный менеджер отелей "Хилтон" в России и СНГ Тим Эттельт. "У нас в данный момент есть 30 отелей в России и нам совершенно точно нужны новые талантливые сотрудники. Ребята здесь обучаются по нашим стандартам и, без сомнения, смогут работать в отелях "Хилтон" в будущем", - отметил он.

Средние профессиональные учебные заведения в Подмосковье давно уже никто не рассматривает как запасной вариант не остаться без образования, если вдруг не сложилось с вузом. В некоторые колледжи стабильный конкурс - 7 человек на место. И студенты мотивированы на получение качественных знаний. Потому что знают - после получения диплома работу с хорошей зарплатой долго искать им не придется. Всего в области 49 колледжей. "Губернатор Андрей Воробьев ставит задачу для каждого из них найти профильного партнера-работодателя, который сможет обеспечить выпускников работой", - отмечает министр образования региона Ирина Каклюгина.

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