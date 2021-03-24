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Рубрика: Общество

Прибыло здоровье

В регион доставили еще 115 тысяч доз вакцины от COVID-19
Текст: Надежда Макеева
Российская газета - Столичный выпуск № 63(8414)
Еще 115 тысяч доз вакцины от коронавируса доставлены в медицинские учреждения Подмосковья, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, уточнив, что в общей сложности область получила уже больше 530 тысяч доз "Спутника V".

"Прививку от COVID-19 сделали уже более 420 тысяч жителей области. И с каждым днем эта цифра увеличивается. Это важно, поскольку на данный момент вакцинация - единственный надежный способ защитить себя от коронавирусной инфекции и ее осложнений", - подчеркнула Стригункова. Власти напоминают, что привиться можно в поликлиниках, пунктах вакцинации, работающих в торговых центрах, а также в мобильных комплексах, которые курсируют по сельской местности, периодически заезжая в крупные городские парки. Чтобы воспользоваться услугами передвижных пунктов, не нужно даже предварительной записи. Все остальное в них ровно такое же, как в обычных поликлиниках - также соблюдаются условия хранения вакцины, также врачи осматривают пациента перед прививкой и наблюдают за его состоянием в течение получаса после укола.

Напомним, всего в Подмосковье за время пандемии коронавирусом переболели 228 тысяч человек. Сегодня врачи ежедневно выявляют по 500-600 новых случаев заболевания.

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В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Вакцинация от коронавируса

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