Избивший в Капотне годовалую падчерицу отчим получил 7,5 лет колонии

Вынесен приговор в отношении жителя столичного района Капотня, который сильно избил годовалую девочку. Безработный мужчина, пока жена отлучилась, остался дома с тремя детьми. Трехлетний мальчик и годовалая девочка были от предыдущего брака женщины, и он им являлся отчимом. А месячный малыш был его родным. Когда супруга вернулась, ей предстала ужасающая картина. Годовалая девочка не подавала признаков жизни, на лице у неё было множество кровавых ссадин, по всему телу - синяки. Супруг был пьян.

Приехавшие медики "скорой помощи" диагностировала у малышки переломы костей черепа и ушиб головного мозга. Позднее горе-отчим пояснил, что девочка "сильно плакала, чем взбесила его".

Как сообщили в Люблинском суде, подсудимый "вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью. Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч.2 ст.111 УК РФ и ч.1 ст.115 УК РФ", т.е. в умышленном причинении тяжкого и легкого вреда здоровью малолетнему ребенку. Подсудимому назначили наказание в 7 лет и 1 месяц лишения свободы.

При этом ему было добавлено неотбытое наказание по приговору 2020-го года, когда он был осужден за угрозу убийством жене, которая на тот момент была на 9-м месяце беременности. В общей сложности новый приговор составил 7,5 лет колонии общего режима.

"Гражданские иски удовлетворены в полном объёме", - добавили в суде. Осуждённый обязан будет возместить пострадавшей девочке и ее матери в общей сложности 300 тысяч рублей.