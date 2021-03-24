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Текст:   Ирина Романова 
22:56 24.03.2021
Российская газета - Столичный выпуск № 63(8414)

"Лайково" дождется лайков

Обманутых дольщиков становится все меньше

За несколько лет число обманутых дольщиков в Подмосковье удалось сократить со 108 тысяч до 40 тысяч человек. "Для решения их проблем у нас есть план, который позволит выдать ключи большинству дольщиков в этом и в следующем году", - рассказал губернатор области Андрей Воробьев.
На стройплощадке губернатора встречали будущие новоселы. Они должны были заехать в эти дома еще три года назад. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО На стройплощадке губернатора встречали будущие новоселы. Они должны были заехать в эти дома еще три года назад. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО
На стройплощадке губернатора встречали будущие новоселы. Они должны были заехать в эти дома еще три года назад. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО

24 марта он и гендиректор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев посетили жилой комплекс "Лайково" в Одинцовском округе области. Здесь стоят недостроенными 12 многоэтажек, квартиры в которых ждут почти две тысячи человек. Все они должны были заехать в свое жилье еще в 2018 году, но застройщик комплекса, печально известная компания Urban Group, обанкротился, и все работы на площадке заглохли. "Но мы планируем все 12 домов сдать весной следующего года. Президент нас контролирует, поставил задачу полностью решить проблемы дольщиков в 2023 году", - сказал Воробьев.

Фото: iStock
Минстрой объединяет Фонд защиты дольщиков и Фонд ЖКХ

Судьбой "Лайково" занимается фонд защиты прав дольщиков. "Фонд достраивает те объекты, возведение которых начиналось в буквальном смысле слова в чистом поле, без возможности быстрого подведения коммуникаций. И это усложняет достройку. Но все вопросы по технологическому присоединению и строительству инженерных сетей находятся на особом контроле у фонда", - сообщил, в свою очередь, Константин Тимофеев. По его оценкам, "Лайково" - очень сложная для завершения строительства площадка, но фонд взял на себя обязательства качественно завершить все работы.

Решить проблемы последних обманутых дольщиков власти намерены к концу 2022 года

Напомним, в прошлом году ключи от достроенного жилья получили порядка 19 тысяч человек. Новоселье отпраздновали, например, более 500 человек из ЖК "Томилино" в Люберцах, которые должны были въехать в свои квартиры в 2016 году. С задержкой в три года получили ключи собственники квартир в ЖК "Пироговская Ривьера" в Мытищах и дольщики ЖК "Рациональ" в Реутове. В этом году темпов по ликвидации недостроев в области решили не снижать. По словам губернатора, новоселами в течение года станут еще 20 тысяч человек. Проблемы оставшихся 20 тысяч власти намерены решить в 2022 году.

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