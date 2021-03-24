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Рубрика: Культура

Горячее еще стихотворенье

Ковчегу русской поэзии повезло с боцманом
Текст: Дмитрий Шеваров (dmitri.shevarov@yandex.ru)
Российская газета - Неделя № 62(8413)
Дыши, дыши, говорю я себе, когда читаю стихи Андрея Коровина. Редко в каких сегодняшних стихах можно найти столько воздуха.
Андрей Коровин - вроде боцмана на старом теплоходике русской поэзии. Он организует фестивали, помогает поэтам выйти на обетованный берег - к читателям. Фото: Из личного архива Дмитрия Шеварова Андрей Коровин - вроде боцмана на старом теплоходике русской поэзии. Он организует фестивали, помогает поэтам выйти на обетованный берег - к читателям. Фото: Из личного архива Дмитрия Шеварова
Андрей Коровин - вроде боцмана на старом теплоходике русской поэзии. Он организует фестивали, помогает поэтам выйти на обетованный берег - к читателям. Фото: Из личного архива Дмитрия Шеварова

Поэтому хочется быть кратким. Пусть побольше места останется воздуху - стихам Андрея.

50 лет назад, 3 апреля 1971 года, в Туле родился поэт Андрей Юрьевич Коровин.

Где-то когда-то мы уже дышали этим воздухом, бегали в нем, не замечая счастья, и рыбки в банке качались вперемешку с летним солнцем. И котенок играл с хвостом. И напевал кто-то песенку Багрицкого про Диделя и Марту:

  • ...Дидель дунул - закружилось
  • Сердце легкое, и с ветром
  • Над полями понеслось...
  • Марта, Марта, надо ль плакать,
  • Если Дидель ходит в поле,
  • Если Дидель свищет птицам
  • И смеется невзначай!

Все, кто знает Андрея Коровина, улыбнутся. Дидель, про которого 100 лет назад написал Эдуард Багрицкий, заскочил к нам в облике Андрея - дунул, свистнул, пообещал нам яблочное лето, хмыкнул и, всучив нам в руки банку с мальками, побежал дальше - хлопотать за своих друзей-поэтов. Муза Андрея обнимает нашу диковатую и колючую жизнь, не страшась пораниться.

  • пока вы живы - расточайте свет
  • летайте с ветром и дышите морем

Избранное

  • Матросы в небесах
  • мои золотые матросы
  • живут в небесах корабля
  • и тянут канаты и тросы
  • чтоб вечно крутилась земля
  • у них виноградные губы
  • и штормом исполненный взгляд
  • и в солнцем отлитые трубы
  • они беспокойно трубят
  • и радостный северный ветер
  • колотится в их паруса
  • и самые кроткие дети
  • без страха глядят в небеса

  • ***
  • сады сады весь мир в твоих садах
  • в них яблоки нетерпеливо зреют
  • и бочки стынут в жестких ободах
  • и бабочки как парусники реют
  • ведет дорожка к дому через сад
  • кивают мальвы встречным головами
  • и солнечные зайчики дрожат
  • играя в салки с солнечными львами
  • крыжовник шепчет весь я не умру
  • я вам оставлю царское варенье
  • и носится как Шарик по двору
  • горячее еще стихотворенье

  • ***
  • котенок играет с хвостом
  • ничто не меняется в мире
  • на этом ли свете на том
  • в бараке в общаге в квартире
  • котенок играет с хвостом
  • порой в этом мире густом
  • так пусто что некуда деться
  • молитвою или постом
  • не всякое лечится сердце
  • котенок играет с хвостом
  • напомни мы снова живем
  • влюбляемся женимся плачем
  • какую-то пищу жуем
  • какую-то истину прячем
  • котенок играет с хвостом
  • котенок играет с хвостом
  • в Москве Петербурге Париже
  • в руинах на пляже пустом
  • то серый то черный то рыжий
  • котенок играет с хвостом
  • то дальше играет то ближе

  • * * *
  • я люблю когда яблоки пахнут во сне
  • и как дети окутаны светом
  • комары прилетают зудеть на зурне
  • этим солнечным яблочным летом
  • это яблони спят это яблоки спят
  • это ходит по саду прохлада
  • набираются сил те что в небе висят
  • набираются сил до упада
  • это яблоки спят подставляя бока
  • голым струям нахального ветра
  • это тихая дрожь это чья-то рука
  • и паденье в корзину? в карету!
Календарь поэзии: Стихи средневекового поэта стали воздухом Армении
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