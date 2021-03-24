Дыши, дыши, говорю я себе, когда читаю стихи Андрея Коровина. Редко в каких сегодняшних стихах можно найти столько воздуха.
Андрей Коровин - вроде боцмана на старом теплоходике русской поэзии. Он организует фестивали, помогает поэтам выйти на обетованный берег - к читателям. Фото: Из личного архива Дмитрия Шеварова
Поэтому хочется быть кратким. Пусть побольше места останется воздуху - стихам Андрея.
50 лет назад, 3 апреля 1971 года, в Туле родился поэт Андрей Юрьевич Коровин.
Где-то когда-то мы уже дышали этим воздухом, бегали в нем, не замечая счастья, и рыбки в банке качались вперемешку с летним солнцем. И котенок играл с хвостом. И напевал кто-то песенку Багрицкого про Диделя и Марту:
- ...Дидель дунул - закружилось
- Сердце легкое, и с ветром
- Над полями понеслось...
- Марта, Марта, надо ль плакать,
- Если Дидель ходит в поле,
- Если Дидель свищет птицам
- И смеется невзначай!
Все, кто знает Андрея Коровина, улыбнутся. Дидель, про которого 100 лет назад написал Эдуард Багрицкий, заскочил к нам в облике Андрея - дунул, свистнул, пообещал нам яблочное лето, хмыкнул и, всучив нам в руки банку с мальками, побежал дальше - хлопотать за своих друзей-поэтов. Муза Андрея обнимает нашу диковатую и колючую жизнь, не страшась пораниться.
- пока вы живы - расточайте свет
- летайте с ветром и дышите морем
Избранное
- Матросы в небесах
- мои золотые матросы
- живут в небесах корабля
- и тянут канаты и тросы
- чтоб вечно крутилась земля
- у них виноградные губы
- и штормом исполненный взгляд
- и в солнцем отлитые трубы
- они беспокойно трубят
- и радостный северный ветер
- колотится в их паруса
- и самые кроткие дети
- без страха глядят в небеса
- ***
- сады сады весь мир в твоих садах
- в них яблоки нетерпеливо зреют
- и бочки стынут в жестких ободах
- и бабочки как парусники реют
- ведет дорожка к дому через сад
- кивают мальвы встречным головами
- и солнечные зайчики дрожат
- играя в салки с солнечными львами
- крыжовник шепчет весь я не умру
- я вам оставлю царское варенье
- и носится как Шарик по двору
- горячее еще стихотворенье
- ***
- котенок играет с хвостом
- ничто не меняется в мире
- на этом ли свете на том
- в бараке в общаге в квартире
- котенок играет с хвостом
- порой в этом мире густом
- так пусто что некуда деться
- молитвою или постом
- не всякое лечится сердце
- котенок играет с хвостом
- напомни мы снова живем
- влюбляемся женимся плачем
- какую-то пищу жуем
- какую-то истину прячем
- котенок играет с хвостом
- котенок играет с хвостом
- в Москве Петербурге Париже
- в руинах на пляже пустом
- то серый то черный то рыжий
- котенок играет с хвостом
- то дальше играет то ближе
- * * *
- я люблю когда яблоки пахнут во сне
- и как дети окутаны светом
- комары прилетают зудеть на зурне
- этим солнечным яблочным летом
- это яблони спят это яблоки спят
- это ходит по саду прохлада
- набираются сил те что в небе висят
- набираются сил до упада
- это яблоки спят подставляя бока
- голым струям нахального ветра
- это тихая дрожь это чья-то рука
- и паденье в корзину? в карету!