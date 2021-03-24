Дыши, дыши, говорю я себе, когда читаю стихи Андрея Коровина. Редко в каких сегодняшних стихах можно найти столько воздуха.

Андрей Коровин - вроде боцмана на старом теплоходике русской поэзии. Он организует фестивали, помогает поэтам выйти на обетованный берег - к читателям. Фото: Из личного архива Дмитрия Шеварова

Поэтому хочется быть кратким. Пусть побольше места останется воздуху - стихам Андрея.

50 лет назад, 3 апреля 1971 года, в Туле родился поэт Андрей Юрьевич Коровин.

Где-то когда-то мы уже дышали этим воздухом, бегали в нем, не замечая счастья, и рыбки в банке качались вперемешку с летним солнцем. И котенок играл с хвостом. И напевал кто-то песенку Багрицкого про Диделя и Марту:

...Дидель дунул - закружилось

Сердце легкое, и с ветром

Над полями понеслось...

Марта, Марта, надо ль плакать,

Если Дидель ходит в поле,

Если Дидель свищет птицам

И смеется невзначай!

Все, кто знает Андрея Коровина, улыбнутся. Дидель, про которого 100 лет назад написал Эдуард Багрицкий, заскочил к нам в облике Андрея - дунул, свистнул, пообещал нам яблочное лето, хмыкнул и, всучив нам в руки банку с мальками, побежал дальше - хлопотать за своих друзей-поэтов. Муза Андрея обнимает нашу диковатую и колючую жизнь, не страшась пораниться.

пока вы живы - расточайте свет

летайте с ветром и дышите морем

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