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24.03.2021 17:18

На линии "Карабаса"

Корреспондент "РГ" попробовал себя в роли автокурьера
Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 62(8413)
В Воронеже появилась вакансия мечты: курьеру с личным автомобилем обещана зарплата в 110 тысяч рублей в месяц - больше, чем можно заработать таким образом в Москве и других городах. Корреспондент "РГ" устроился на заманчивую должность, проработал день и убедился, что сумма, мягко говоря, преувеличена. Но работа несложная и вполне может прокормить не слишком требовательного человека.
Получатели отслеживают доставку в приложении и большинство выходят за заказом оперативно. Фото: Александр Поликаркин Получатели отслеживают доставку в приложении и большинство выходят за заказом оперативно. Фото: Александр Поликаркин
Получатели отслеживают доставку в приложении и большинство выходят за заказом оперативно. Фото: Александр Поликаркин

Я отправил на указанный в объявлении адрес фото водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомобиля. В ответном сообщении меня попросили указать номер мобильного телефона и город, в котором я хочу работать. А на следующий день прислали код доступа к диспетчерской программе - я принят!

Фото: iStock
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Осталось установить приложение для курьеров и таксистов. Программа попросила новых фотографий: с паспортом, правами, за рулем автомобиля и в маске, - затем объяснила правила. Завершился курс обучения двумя несложными тестами и мотивирующим роликом.

- Да здравствует наш Карабас удалой, приятно нам жить под его бородой, - напевал я, выезжая на линию.

Карта города в приложении накрыта сиреневыми облаками разной плотности - гуще всего в центре и спальных районах. Облака отражают интенсивность заказов. Система отправляет вызов на ближайшую к отправителю посылки машину. Не успел я въехать в сиреневый туман, как телефон коротко звякнул - весточка от "Карабаса". В открывшемся окне - расстояние до отправителя, кнопка "Принять заказ" и стремительно сокращающаяся полоска - время на принятие решения. Если водитель не ответит, через полминуты система предложит поездку следующему. Я нажал "Принять".

Активные курьеры получают доступ к более выгодным заказам

Появилась информация об отправителе: раковарня на Речном, 5,3 км, время прибытия - 6,5 минуты. Следом открылся маршрут в навигаторе. Дороги были полупустыми - выходной, - и к раковарне я прибыл на полторы минуты раньше срока. Нажал "На месте", тут же вышел человек и поставил на пол у переднего сиденья желтый пластиковый пакет. В приложении появился адрес получателя, и мы с раками поехали.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Помимо пункта назначения, в заказе указаны телефоны отправителя и получателя, а также особые пожелания. В моем случае просили по прибытии позвонить. С первого раза я не дозвонился, затем сообщили, что номер неверен... А потом я что-то нажал - и заказ исчез! Я выключил мотор и в наступившей тишине услышал из пакета шорох и хлюпанье. В голове пронеслась вереница бессвязных мыслей: "Они живые... мне нельзя перевозить животных... что теперь с ними делать???" Я вышел из машины и сделал несколько глубоких вдохов, затем нашел в приложении телефон службы поддержки и доложил ситуацию. Девушка на том конце нашла мой заказ и продиктовала номер получателя. Я позвонил еще раз. Через минуту дверь подъезда открылась, к машине подошел мужчина, не говоря ни слова, открыл дверь, забрал пакет и ушел.

Заказы сыпались один за другим: детский конструктор, подарочный пакетик с парфюмерным запахом, пара шоколадных букетов...

Когда я отлучился на минутку и забыл отключить статус "На линии", то увидел сообщение от "Карабаса": "Вы пропустили два вызова, ваша активность снижена". Усердная работа повышает статус курьера в системе, он получает доступ к более выгодным заказам и тарифам. И наоборот.

- При достаточной активности курьера его доход выше среднего по региону. По данным Росстата, средний заработок в Воронежской области в 2020 году составил 32 715 рублей. Доход автокурьеров при стандартной занятности семь-восемь часов пять дней в неделю может достигать 45-56 тысяч рублей в месяц, - рассказали "РГ" в пресс-службе компании. Сумму в 110 тысяч там назвали "маркетинговым ходом" агентства по найму водителей.

А теперь подсчитаем

За 10 часов работы без перерывов я заработал 1 962 рубля. 15 процентов этой суммы забрал "Карабас", еще 4,5 процента - его партнер-таксопарк в Воронеже. 300 рублей я отнял сам - стоимость сожженного бензина. Остаток умножил на 26 дней - решив, что для курьера и одного выходного будет достаточно. Получилось чуть больше 31 тысячи. Правда, я выполнял самые простые и дешевые заказы, не имея ни бонусов, ни представления, как их использовать. Опытные курьеры рассказали, что заработать больше 40 тысяч можно, если трудиться без выходных от рассвета до заката.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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