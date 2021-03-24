Объединить лаборатории нескольких больниц в одну общую сеть попробуют в Подмосковье в виде эксперимента. В нем примут участие Волоколамская, Шаховская, Истринская и Можайская районные больницы, Одинцовская, Наро-Фоминская и Рузская областные больницы, Наро-Фоминский перинатальный центр, Дедовская больница и поликлиники в Краснознаменске и Власихе.

Таким образом власти хотят повысить уровень оказываемых лабораторных услуг. "В первую очередь - расширить перечень бесплатно проводимых исследований", - объясняют в областном минздраве. Сейчас в лабораториях этих медучреждений нет технических возможностей для того, чтобы, например, брать анализы на гормоны, онкомаркеры или кардиомаркеры. Другими плюсами централизации в ведомстве называют возможность сократить сроки исследований до одних суток и перевод всех результатов анализов в электронный вид.

Во главе объединенной лабораторной сети встанет частная компания. И хотя в минздраве уверяют, что к частным медицинским организациям применяются те же требования, что и к государственным, жители относятся к предстоящей реформе с опаской. В частности, общественников Одинцовского округа беспокоит, что после реформы лаборанты, работающие в больницах и поликлиниках сегодня, останутся не у дел.

"Передача функций в частные руки еще не означает, что все услуги лабораторий станут платными для населения, - объясняет "РГ" страховой представитель компании "ВТБ Медицинское страхование" Михаил Черниченко. - По ОМС все останется как есть, а вот качество услуг вырастет, потому что десять мелких лабораторий вряд ли смогут позволить себе оснащение такого же уровня, какое будет в одной крупной". Что же касается сотрудников - те, кто работает в экспресс-лабораториях в стационарах, останутся на своих местах. А остальным будет предложена бесплатная переподготовка.