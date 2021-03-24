Молодую женщину обвинили в убийстве чужого младенца в Новой Москве

Столичные следователи окончили расследование жуткого преступления, совершенного 29-летней женщина в Новой Москве. Она пришла в гости к своей подруге, и когда та вышла с кухни, выбросила ее трехмесячного ребенка с 13-го этажа. Ребенок погиб. Преступница не смогла объяснить свой поступок и попыталась прикинуться сумасшедшей. Однако экспертиза установила, что женщина не имеет психических отклонений, и теперь она получит реальный срок.

По данным следствия, на территории Троицкого и Новомосковского округа вблизи жилого дома 4 декабря прошлого года было обнаружено тело грудного ребенка с травмами, характерными при падении с высоты. В ходе расследования было установлено, что "знакомая семьи, находясь в гостях, пока мать вышла в другую комнату, взяла трехмесячную девочку и выбросила из окна 13-го этажа".

Отмечается, что на допросе женщина сообщила, что у нее якобы произошло обострение психического расстройства. Однако выводы проведенной стационарной психолого-психиатрической экспертизы показали, что она симулировала болезнь. Позднее во время следственных действий обвиняемая призналась, что мотивом преступления явился конфликт с матерью ребенка. Детоубийца завидовала более успешной и состоявшейся в личной жизни подруге.

"Следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи для рассмотрения в суд", - заключили в СК РФ.

Как сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Москве, женщину обвинили в совершении преступления по части 2 статьи 105 УК РФ "убийство малолетнего ребенка". По этой статье предусмотрено наказание вплоть до пожизненного, но, скорее всего, преступница отделается временным лишением свободы - предусмотрены сроки от 8 до 20 лет заключения.