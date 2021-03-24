Молодую женщину обвинили в убийстве чужого младенца в Новой Москве

По данным следствия, на территории Троицкого и Новомосковского округа вблизи жилого дома 4 декабря прошлого года было обнаружено тело грудного ребенка с травмами, характерными при падении с высоты. В ходе расследования было установлено, что "знакомая семьи, находясь в гостях, пока мать вышла в другую комнату, взяла трехмесячную девочку и выбросила из окна 13-го этажа".
Отмечается, что на допросе женщина сообщила, что у нее якобы произошло обострение психического расстройства. Однако выводы проведенной стационарной психолого-психиатрической экспертизы показали, что она симулировала болезнь. Позднее во время следственных действий обвиняемая призналась, что мотивом преступления явился конфликт с матерью ребенка. Детоубийца завидовала более успешной и состоявшейся в личной жизни подруге.
"Следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи для рассмотрения в суд", - заключили в СК РФ.
Как сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Москве, женщину обвинили в совершении преступления по части 2 статьи 105 УК РФ "убийство малолетнего ребенка". По этой статье предусмотрено наказание вплоть до пожизненного, но, скорее всего, преступница отделается временным лишением свободы - предусмотрены сроки от 8 до 20 лет заключения.