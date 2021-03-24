Московские фонтаны начали готовить к открытию сезона

В среду был снят защитный зимний купол со свето-музыкального фонтана в Царицыно. Помимо этого началась подготовка к открытию других фонтанов столицы. Их должны запустить в конце апреля. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что традиционно фонтаны запускают в столице в конце апреля, но подготовку сооружений начинают заранее.

"Сооружения очистят от загрязнений, затем тщательно вымоют под высоким давлением смесью воды и специального шампуня, - отметил Петр Бирюков. - Специалисты отрегулируют форсунки, проверят лампы подсветки, при необходимости отремонтируют чаши и парапеты, некоторые элементы фонтанов пройдут пескоструйную очистку и покраску".

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что всего в городе насчитывается около 600 фонтанов.

Самые известные из них - фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе, фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок" и "Золотой колос" на ВДНХ, комплекс фонтанов на Манежной площади, светомузыкальный фонтан в парке Царицыно и фонтан "Похищение Европы" у Киевского вокзала.