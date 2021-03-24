Следить за состоянием контейнерных площадок в Подмосковье будут видеокамеры. "На первом пилотном этапе установим 544 камеры в Мытищах, Химках, Балашихе, Ленинском и Одинцовском округах", - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства области Антон Велиховский.

Главная цель нововведения - успевать разгружать мусорные площадки до того, как жители начнут жаловаться. "Будет создана интерактивная карта, на которую мы выведем изображение со всех камер. Их программное обеспечение способно автоматически определять факты переполнения контейнеров и навалов мусора рядом и отображать это на карте. И если раньше такие случаи фиксировались только по жалобам жителей, то теперь мы будем видеть их сами", - объясняет Велиховский. А значит, и реагировать получится оперативней. Министр ЖКХ уверен: с помощью современных технологий подобные проблемы можно решать в течение трех часов. А не на следующий день, как это нередко происходит сейчас.

В том, что площадки стоят переполненными, не всегда виноваты мусорные операторы, хотя сбои в графиках вывоза случаются и у них. Иногда элементарно не хватает контейнеров, потому что управляющая компания плохо просчитала объемы производимого жителями мусора. Порой не учитываются сезонные колебания - в период новогодних каникул или на пике продажи арбузов мусора всегда образуется больше обычного.

Большая проблема еще и в том, что мусоровозы не всегда могут с первого раза подъехать к площадке. Зимой может быть не расчищен подъезд, и во все времена года дорога к контейнерам бывает заставлена личными автомобилями жителей. Круглосуточная видеосъемка и эти помехи поможет ликвидировать быстрее. Ведь причина задержек будет сразу видна на экране. Можно оперативно указать на плохую работу дворникам и предъявить претензии всем любителям парковаться на расчищенном для подъезда мусоровоза месте.

В первую очередь будут установлены 544 камеры в Мытищах, Химках, Балашихе, Одинцовском и Ленинском округах

По словам Велиховского, крепить "мусорные" камеры будут на фасадах домов или близлежащих к контейнерным площадкам фонарных столбах. Возможно, под их прицелом и других неприятных происшествий в подмосковных дворах станет меньше, будь то мелкие ДТП, бои за парковочные места или споры с хозяевами собак.

Кстати

В пресс-службе компании "РТ-Инвест", которая является крупнейшим областным оператором по обращению с отходами и обеспечивает их вывоз с более чем 45 тысяч контейнерных площадок, "РГ" рассказали, что вывоз мусора всегда происходит в условиях обязательного автоматического цифрового контроля. "Водители мусоровозов фиксируют на фото состояние площадки до и после выгрузки контейнеров и сразу отправляют информацию на платформу АИС "Отходы", где в онлайн-режиме можно отследить движение мусоровозов, время вывоза и фактическое состояние контейнерной площадки. Отметим, что федеральными и региональными нормативными актами определена обязанность региональных операторов убирать рассыпавшиеся отходы при погрузке в мусоровоз, а вот ответственность за чистоту на самих контейнерных площадках возложена на местные органы самоуправления и управляющие компании", - подчеркнули в пресс-службе.