На участке Москва - Тверь запустили бесконтактную оплату проезда в электричках

Для пассажиров электричек маршрута Москва - Тверь заработала первая в России бесконтактная оплата проезда в пригородном сообщении.

Оплатить проезд можно прямо на турникете банковской картой или смартфоном с бесконтактной системой оплаты. Это стало возможно благодаря технологии Fast Track, которая поддерживает все современные способы бесконтактной оплаты и наиболее распространенные платежные системы: Visa, Mastercard и "Мир". Система сама вычислит нужный тариф и автоматически спишет его со счета пассажира после активации поездки на станции отправления и ее завершения на станции прибытия.

Напомним, что ранее ввели подобную оплату проезда только для пассажиров скоростных поездов "Ласточка" 7000-й нумерации на участке Москва - Тверь. В дальнейшем этот способ оплаты опробуют на других дальних и пригородных поездах.