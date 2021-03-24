Лучшие спектакли года, концерты известных музыкантов, выставка авангарда и книжная ярмарка - Платоновфест-2021 обещает подтвердить статус одного из ведущих культурных форумов страны. Из-за пандемии его проведут в три этапа. В апреле - гастроли Большого театра, в июне - российская программа, в сентябре - зарубежная.

Спекиакль "Все тут", по словам режиссера Дмитрия Крымова, посвящен теме жизни и смерти. Фото: Дирекция Платоновского фестиваля

О весенних показах балета "Укрощение строптивой" объявили ранее, более 80 процентов билетов уже продано. Цены гораздо ниже московских, поэтому постановка Жана-Кристофа Майо на музыку Шостаковича привлекает не только жителей Черноземья.

С 3 по 20 июня, в традиционное для Платоновского время, в Воронеже покажут громкие премьеры текущего и прошлого сезонов, отмеченные Ассоциацией театральных критиков и жюри "Золотой маски". Среди них лирическая фантазия Дмитрия Крымова "Все тут" (Театр "Школа современной пьесы", Москва), где сюжет Торнтона Уайлдера окрашен режиссерской ностальгией, и "трагический балаган" Юрия Бутусова (РАМТ), увидевшего шекспировские страсти в современной французской пьесе "Сын".

Театры России не обошли стороной грядущее 200-летие Достоевского. В программу фестиваля вошли две свежие постановки по мотивам его текстов. "Идиот" Андрея Прикотенко (Театр "Старый дом", Новосибирск) - для тех, кто готов к неожиданностям. Режиссер перенес действие в наши дни и представил его как детективный сериал. Спектакль получил 11 номинаций на "Золотую маску - 2021" - главным образом за сильные актерские работы. Те, кому близок более традиционный подход к материалу, не пропустят "Братьев Карамазовых" Льва Додина (МДТ - Театр Европы).

В отдельный блок собраны постановки по произведениям Андрея Платонова, который родился и начинался как писатель в Воронеже. Публика увидит "Ювенильное море" МХТ имени А. Чехова, "Фро" Архангельского театра кукол и "Корову" из Новокузнецка. Последний спектакль доработают специально к фестивалю, ранее он существовал только в виде эскиза.

Наконец, несколько платоновских перформансов создадут в столице Черноземья приглашенные хореографы.

В рамках Года Германии в России при поддержке Гете-Института на фестивале бесплатно покажут видеоверсии постановок из программы главного немецкого театрального фестиваля Theatertreffen.

- Также мы представим восемь спектаклей от местных театров. Проект "Воронежский кейс" стартовал в прошлом году и оказался достаточно успешным - несколько постановок было приглашено на ведущие театральные смотры РФ, - добавила руководитель отдела фестивальных программ Раиса Ждан.

Королем музыкальной программы будет рояль. С сольными концертами выступят Николай Луганский и Сергей Тарасов, в двух дуэтах также не обойдется без пианистов: Алексей Мельников сыграет с американским виолончелистом Златомиром Фангом, Вадим Холоденко - со скрипачкой Аленой Баевой.

В живописном Белом колодце - на дне отработанного мелового карьера - состоится концерт "Музыка мира". Гвоздем вечера станет выступление фолк-команды Zventa Sventana, которая смешивает подлинные народные песни с танцевальной электроникой, инди-попом и неоклассикой. Авторы проекта - Тина Кузнецова и Юрий Усачев - используют материалы этнографических экспедиций. Например, самый известный их трек "Мужа дома нету" основан на застольной свадебной песне села Россошки Воронежской области.

Также в июне в столице Черноземья выставят картины художников группы "Бубновый валет" - это самое известное творческое объединение раннего, дореволюционного авангарда. В него входили Петр Кончаловский и Илья Машков, Михаил Ларионов и Наталья Гончарова, Аристарх Лентулов и Казимир Малевич. Авангардисты развивали традиции европейской живописи, крестьянского лубка и иконописи. Для Платоновского фестиваля их работы предоставит несколько художественных собраний страны.

Московский "Мультимедиа Арт Музей" привезет в Воронеж снимки легендарного советского фотографа Аркадия Шайхета. Как и другие великие коллеги, он запечатлел не только знаковые события 1920-1930-х годов, но и саму атмосферу этого времени больших строек и больших надежд.

Как обычно, публику Платоновского ждет на Советской площади масштабная книжная ярмарка некоммерческой литературы. Эстафета-чтение, встречи с писателями и деятелями искусства - на эту часть программы пандемия повлиять не должна.

Прямая речь

Михаил Бычков, художественный руководитель Платоновского фестиваля искусств:

- Надеемся, что летом у нас будут иностранные гости и помимо Златомира Фанга. А ключевые международные события мы рассчитываем провести с 4 по 17 сентября. В планах - парад уличных театров, музыкальные опен-эйры в Зеленом театре и Рамони. Есть договоренности с артистами и коллективами из Индии, Испании, Польши, Латвии, Израиля, США, Германии, Казахстана... Но не будем забегать вперед.

Контакт

Билеты на июньские спектакли и концерты уже доступны в кассах города и онлайн.

Все подробности - на сайте platonovfest.com.