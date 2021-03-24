Не будь у кирпично-деревянного дома на улице Пастуховской статуса памятника архитектуры, его жильцы свой квартирный вопрос давно бы решили, продав расположенный в центре города участок земли вместе с домом и купив новые квадратные метры. Однако костромичи не могут улучшить жилищные условия уже много лет - даже через суд.

Ветхое наследие

Дом, построенный в XIX веке, полутораэтажный на вид, а по документам - одноэтажный, с мезонином и кирпичным цокольным этажом, сегодня пуст. Последний жилец покинул его два года назад, потому что дальше оставаться там было просто опасно для жизни.

- Я ушла на работу, а когда вернулась обратно, в квартиру войти уже не смогла: открыла дверь, а там груда кирпичей - на нас рухнул первый этаж. Мы даже вещи не смогли вынести, - рассказывает владелица комнаты в полуподвальном помещении дома Ирина Хохрина.

К счастью, никто от того обвала печки не пострадал. Но примечательно, что это произошло уже после того, как в 2010 году дом N 8 на Пастуховской улице был признан аварийным и непригодным для проживания. Межведомственная комиссия в своем заключении черным по белому написала о существующей опасности обрушения, однако спустя несколько лет жильцам пришлось съезжать из начавшей крошиться постройки исключительно по собственной инициативе и за свой счет: кто-то перебрался в арендованные квартиры, кто-то - к родственникам.

Дело в том, что частный дом, изначально принадлежавший крестьянке из деревни Сенниково Кинешемского уезда Марье Гольцовой и ее мужу-сапожнику, по сей день так и остается частным. В XX веке в нем было сформировано шесть квартир, но жилье там, рассказывают старожилы, никогда не было муниципальным, а всегда покупалось и продавалось, даже в советское время. Причем находится "избушка" (и еще девять с лишним соток земли при ней) в центральной части города, рядом с Волгой. Район активно застраивается современными коттеджами, поэтому естественно, что обитатели дома первым делом задумались о продаже своего имущества под новое строительство, чтобы решить жилищную проблему на вырученные деньги. И даже покупатель, говорят, нашелся, да только быстро пошел на попятную, узнав, что в 1993 году по постановлению главы администрации Костромской области Валерия Арбузова постройка была признана объектом культурного наследия и включена в Единый госреестр памятников истории и культуры народов РФ.

Удобства - во дворе

Поскольку дом - памятник, сносить его нельзя, возможна только реставрация. А такой вариант застройщикам неинтересен. К слову, комиссия, признавшая дом аварийным, в акте его обследования указала, что считает "целесообразным решить собственникам дома вопрос о реконструкции объекта культурного наследия". Городские власти тоже полагают, что следить за состоянием постройки должны были сами собственники.

- Но нам все время говорили, что мы гвоздя там вбить не имеем права без согласования! - возмущенно отвечает на это Ирина Хохрина.

Да и, признаюсь, сложно как-то представить, что люди, вынужденные в XXI веке жить в центре города в развалюхе с печным отоплением, где из удобств есть только электричество и больше ничего (холодная вода - в колонке на соседней улице, горячая - в кастрюле на электроплитке, туалет - во дворе), за собственные средства могут выполнить чрезвычайно дорогостоящие работы по восстановлению памятника. Состоятельные люди в таких домах, как правило, не живут.

Ситуация оказалась тупиковой. Единственный возможный выход из нее - включение дома в региональную программу по расселению граждан из аварийного жилищного фонда. Что и было сделано 2 мая 2013 года. Однако, поскольку на тот момент все помещения в доме-памятнике находились в общедолевой собственности, власти попросили жильцов выделить их доли в отдельные квартиры и зарегистрировать на них право собственности.

У суда вопросов нет

Костромичи так и поступили. Только закончилось все это не новосельем, а... исключением дома из программы. Официально - на том основании, что здание в момент включения в программу находилось в общедолевой собственности и не являлось многоквартирным домом. На самом же деле камнем преткновения стал тот факт, что жильцы вместо шести отдельных жилых помещений, включенных в реестр, зарегистрировали 10: две квартиры после оформления прав собственности оказались коммунальными, причем в одной такой трешке размер двух получившихся комнат поражает воображение - 5,1 и 5,6 квадратных метра. Более того - эти комнаты смежные.

Межведомственная комиссия в своем заключении черным по белому написала о существующей опасности обрушения

С тех пор жильцы дома отстаивают свои права в судах, куда обратились с исками к областным и городским властям. Мелу тем, по мнению представителей городской администрации, "в результате переоборудования объект изменился, перестал соответствовать своему описанию". Например, как рассказали в управлении имущественных и земельных отношений администрации Костромы, "одному из собственников в нарушение действующего законодательства удалось зарегистрировать право собственности на жилое помещение, ранее имевшее статус кухни".

На что жильцы парируют: кухонь в их доме, не оборудованном никакими коммуникациями, нет вовсе.

- У нас нет никаких труб: ни водопроводных, ни канализационных. Умывальники и помойные ведра под ними - вот и все удобства. Каждый в своей комнате готовил на электроплитке, - объясняет Ирина Хохрина.

Более того, по ее словам, судья Свердловского районного суда Костромы Светлана Ветрова, рассматривавшая иск жильцов в 2016 году, лично выезжала на место, прошлась со своим помощником по дому (тогда это было еще возможно) и никаких нарушений не увидела.

На плане здания все комнаты в двух спорных квартирах действительно обозначены, в том числе смежные пятиметровые. То есть очевидно, что стены возведены не в срочном порядке, а когда-то давным-давно. Регистрация права собственности на проходную комнату в коммуналке вопросы, конечно, вызывает, но жильцы заключили между собой соглашение и претензий друг к другу не имеют.

С 2016 года прошел уже не один суд по этому делу, и все закончились в пользу жильцов: дом вернули в программу расселения, горадминистрацию обязали предоставить людям жилье. Последнее решение вынесено в декабре 2020 года: власти Костромы пытались заменить предоставление квартир на выплату денежной компенсации, но безуспешно. То есть решение вопроса, по сути, должно наконец выйти на финишную прямую.

- Если мы что-то сделали не так, как говорит администрация, так почему они нас не штрафуют, ведь это дом-памятник? Почему не подают на нас в суд? - задают резонный вопрос жильцы дома. - А потому что все суды установили, что мы сделали все законно, к нам вопросов со стороны судей нет.

В любом случае люди точно не виноваты в том, что однажды поселились в доме, который потом признали памятником. Не будь этого почетного статуса у их аварийных хором, они легко бы обошлись без помощи государства.

Комментарий

Управление имущественных и земельных отношений администрации города Костромы:

- Собственникам дома на улице Пастуховской, 8, были направлены соглашения об изъятии имущества с выплатой возмещения. Один из них заключил с администрацией Костромы соглашение, еще шесть собственников рассматривали такую возможность, но потом от возмещения отказались, настаивая на предоставлении жилого помещения. Сейчас администрация прорабатывает вопрос о приобретении для владельцев дома на Пастуховской жилья не меньшей площади, чем они занимают. Собственникам комнат в коммунальных квартирах планируется приобрести комнаты в благоустроенных квартирах.