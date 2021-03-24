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24.03.2021 17:26
Рубрика: Общество

Дом с мезонином

В Костроме жильцы аварийного особняка десять лет ждут расселения
Текст: Элина Труханова (Кострома)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 62(8413)
Не будь у кирпично-деревянного дома на улице Пастуховской статуса памятника архитектуры, его жильцы свой квартирный вопрос давно бы решили, продав расположенный в центре города участок земли вместе с домом и купив новые квадратные метры. Однако костромичи не могут улучшить жилищные условия уже много лет - даже через суд.
Жильцам пришлось съезжать из начавшей разрушаться постройки исключительно по собственной инициативе и за свой счет. Фото: Из личного архива жильцов дома-памятника Жильцам пришлось съезжать из начавшей разрушаться постройки исключительно по собственной инициативе и за свой счет. Фото: Из личного архива жильцов дома-памятника
Жильцам пришлось съезжать из начавшей разрушаться постройки исключительно по собственной инициативе и за свой счет. Фото: Из личного архива жильцов дома-памятника

Ветхое наследие

Дом, построенный в XIX веке, полутораэтажный на вид, а по документам - одноэтажный, с мезонином и кирпичным цокольным этажом, сегодня пуст. Последний жилец покинул его два года назад, потому что дальше оставаться там было просто опасно для жизни.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Более 10 млн кв.м аварийного жилья не входит в программу расселения

- Я ушла на работу, а когда вернулась обратно, в квартиру войти уже не смогла: открыла дверь, а там груда кирпичей - на нас рухнул первый этаж. Мы даже вещи не смогли вынести, - рассказывает владелица комнаты в полуподвальном помещении дома Ирина Хохрина.

К счастью, никто от того обвала печки не пострадал. Но примечательно, что это произошло уже после того, как в 2010 году дом N 8 на Пастуховской улице был признан аварийным и непригодным для проживания. Межведомственная комиссия в своем заключении черным по белому написала о существующей опасности обрушения, однако спустя несколько лет жильцам пришлось съезжать из начавшей крошиться постройки исключительно по собственной инициативе и за свой счет: кто-то перебрался в арендованные квартиры, кто-то - к родственникам.

Дело в том, что частный дом, изначально принадлежавший крестьянке из деревни Сенниково Кинешемского уезда Марье Гольцовой и ее мужу-сапожнику, по сей день так и остается частным. В XX веке в нем было сформировано шесть квартир, но жилье там, рассказывают старожилы, никогда не было муниципальным, а всегда покупалось и продавалось, даже в советское время. Причем находится "избушка" (и еще девять с лишним соток земли при ней) в центральной части города, рядом с Волгой. Район активно застраивается современными коттеджами, поэтому естественно, что обитатели дома первым делом задумались о продаже своего имущества под новое строительство, чтобы решить жилищную проблему на вырученные деньги. И даже покупатель, говорят, нашелся, да только быстро пошел на попятную, узнав, что в 1993 году по постановлению главы администрации Костромской области Валерия Арбузова постройка была признана объектом культурного наследия и включена в Единый госреестр памятников истории и культуры народов РФ.

Удобства - во дворе

Поскольку дом - памятник, сносить его нельзя, возможна только реставрация. А такой вариант застройщикам неинтересен. К слову, комиссия, признавшая дом аварийным, в акте его обследования указала, что считает "целесообразным решить собственникам дома вопрос о реконструкции объекта культурного наследия". Городские власти тоже полагают, что следить за состоянием постройки должны были сами собственники.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Расселение аварийного жилья планируется завершить раньше срока

- Но нам все время говорили, что мы гвоздя там вбить не имеем права без согласования! - возмущенно отвечает на это Ирина Хохрина.

Да и, признаюсь, сложно как-то представить, что люди, вынужденные в XXI веке жить в центре города в развалюхе с печным отоплением, где из удобств есть только электричество и больше ничего (холодная вода - в колонке на соседней улице, горячая - в кастрюле на электроплитке, туалет - во дворе), за собственные средства могут выполнить чрезвычайно дорогостоящие работы по восстановлению памятника. Состоятельные люди в таких домах, как правило, не живут.

Ситуация оказалась тупиковой. Единственный возможный выход из нее - включение дома в региональную программу по расселению граждан из аварийного жилищного фонда. Что и было сделано 2 мая 2013 года. Однако, поскольку на тот момент все помещения в доме-памятнике находились в общедолевой собственности, власти попросили жильцов выделить их доли в отдельные квартиры и зарегистрировать на них право собственности.

У суда вопросов нет

Костромичи так и поступили. Только закончилось все это не новосельем, а... исключением дома из программы. Официально - на том основании, что здание в момент включения в программу находилось в общедолевой собственности и не являлось многоквартирным домом. На самом же деле камнем преткновения стал тот факт, что жильцы вместо шести отдельных жилых помещений, включенных в реестр, зарегистрировали 10: две квартиры после оформления прав собственности оказались коммунальными, причем в одной такой трешке размер двух получившихся комнат поражает воображение - 5,1 и 5,6 квадратных метра. Более того - эти комнаты смежные.

Межведомственная комиссия в своем заключении черным по белому написала о существующей опасности обрушения

С тех пор жильцы дома отстаивают свои права в судах, куда обратились с исками к областным и городским властям. Мелу тем, по мнению представителей городской администрации, "в результате переоборудования объект изменился, перестал соответствовать своему описанию". Например, как рассказали в управлении имущественных и земельных отношений администрации Костромы, "одному из собственников в нарушение действующего законодательства удалось зарегистрировать право собственности на жилое помещение, ранее имевшее статус кухни".

Фото: iStock
Суммы компенсации за аварийное жилье могут измениться

На что жильцы парируют: кухонь в их доме, не оборудованном никакими коммуникациями, нет вовсе.

- У нас нет никаких труб: ни водопроводных, ни канализационных. Умывальники и помойные ведра под ними - вот и все удобства. Каждый в своей комнате готовил на электроплитке, - объясняет Ирина Хохрина.

Более того, по ее словам, судья Свердловского районного суда Костромы Светлана Ветрова, рассматривавшая иск жильцов в 2016 году, лично выезжала на место, прошлась со своим помощником по дому (тогда это было еще возможно) и никаких нарушений не увидела.

На плане здания все комнаты в двух спорных квартирах действительно обозначены, в том числе смежные пятиметровые. То есть очевидно, что стены возведены не в срочном порядке, а когда-то давным-давно. Регистрация права собственности на проходную комнату в коммуналке вопросы, конечно, вызывает, но жильцы заключили между собой соглашение и претензий друг к другу не имеют.

С 2016 года прошел уже не один суд по этому делу, и все закончились в пользу жильцов: дом вернули в программу расселения, горадминистрацию обязали предоставить людям жилье. Последнее решение вынесено в декабре 2020 года: власти Костромы пытались заменить предоставление квартир на выплату денежной компенсации, но безуспешно. То есть решение вопроса, по сути, должно наконец выйти на финишную прямую.

Данные об аварийных домах предложили сделать публичными

- Если мы что-то сделали не так, как говорит администрация, так почему они нас не штрафуют, ведь это дом-памятник? Почему не подают на нас в суд? - задают резонный вопрос жильцы дома. - А потому что все суды установили, что мы сделали все законно, к нам вопросов со стороны судей нет.

В любом случае люди точно не виноваты в том, что однажды поселились в доме, который потом признали памятником. Не будь этого почетного статуса у их аварийных хором, они легко бы обошлись без помощи государства.

Комментарий

Управление имущественных и земельных отношений администрации города Костромы:

- Собственникам дома на улице Пастуховской, 8, были направлены соглашения об изъятии имущества с выплатой возмещения. Один из них заключил с администрацией Костромы соглашение, еще шесть собственников рассматривали такую возможность, но потом от возмещения отказались, настаивая на предоставлении жилого помещения. Сейчас администрация прорабатывает вопрос о приобретении для владельцев дома на Пастуховской жилья не меньшей площади, чем они занимают. Собственникам комнат в коммунальных квартирах планируется приобрести комнаты в благоустроенных квартирах.

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