Под Калугой в ДТП с маршруткой пострадали пять пассажиров

В городе Людиново Калужской области Toyota Avensis протаранила микроавтобус с пассажирами. В аварии получили различные травмы пять человек, сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по региону.

Авария произошла в 7:50 на улице Маяковского около дома №120. По предварительной информации полиции, Toyota Avensis, за рулем которой был 57-летний мужчина, врезалась в маршрутный автобус Mercedes под управлением 50-летнего водителя.

Сообщается, что Toyota ехала по направлению микрорайона Сукремль. Предполагается, что водитель этого автомобиля не соблюдал дистанцию до впереди идущего транспорта, в связи с чем и врезался в микроавтобус.

В салоне маршрутки в момент аварии находились семь человек. Пять пассажиров получили травмы.

Обстоятельства аварии уточняются.