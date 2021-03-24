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24.03.2021 12:01
Рубрика: Происшествия

Под Калугой в ДТП с маршруткой пострадали пять пассажиров

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

В городе Людиново Калужской области Toyota Avensis протаранила микроавтобус с пассажирами. В аварии получили различные травмы пять человек, сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по региону.

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Авария произошла в 7:50 на улице Маяковского около дома №120. По предварительной информации полиции, Toyota Avensis, за рулем которой был 57-летний мужчина, врезалась в маршрутный автобус Mercedes под управлением 50-летнего водителя.

Сообщается, что Toyota ехала по направлению микрорайона Сукремль. Предполагается, что водитель этого автомобиля не соблюдал дистанцию до впереди идущего транспорта, в связи с чем и врезался в микроавтобус.

В салоне маршрутки в момент аварии находились семь человек. Пять пассажиров получили травмы.

Обстоятельства аварии уточняются.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область

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