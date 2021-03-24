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24.03.2021 20:34
Рубрика: Общество

Не пропавшие без вести

Под Воронежем нашли неизвестную братскую могилу времен Великой Отечественной
Текст: Антон Валагин ("Российская газета", Воронеж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8414)
Администрация сельского поселения в Воронежской области оформила паспорт на новую братскую могилу с красноармейцами, погибшими в 1943 году. Захоронению присвоен номер 622, установлены памятные знаки, к Дню Победы районные власти планируют сменить их на мемориальную плиту или полноценный памятник. 78 лет полсотни похороненных здесь бойцов числились пропавшими без вести. Теперь администрация начала поиск родственников погибших. С близкими восьмерых красноармейцев уже связались.

С сентября 1942 по январь 1943 года в лесу у поселка Ракитное располагался полевой госпиталь N 4341. В нем лечили защитников Воронежа, умерших от ран хоронили здесь же. Затем госпиталь вслед за фронтом ушел на запад и через два года в Польше попал под налет немецких бомбардировщиков. Многие сотрудники погибли - в том числе начальник госпиталя Самуил Мейф.

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Известно, что он создал один из лучших госпиталей 60-й армии. В частности, завел двухэтажные палатки, в которых было светло и тепло даже зимой. При бомбежке сгорело и большинство больничных документов. В тех, что остались, расположение оставленной под Воронежем могилы было указано неправильно: "кордон Ракитное Курской области". Так она и пропала на три четверти века. А в 2019 году Виктор Новиков из Казани стал разыскивать своего прадеда. От бабушки он знал, что предок был ранен при обороне Воронежа и попал в полевой госпиталь N 4341. Прислал оттуда письмо, а затем умер и был похоронен где-то неподалеку. Виктор написал в Воронеж, местные власти ответили, что близ Ракитного числится лишь одна братская могила, в ней похоронено двое красноармейцев.

Между тем в документах электронного архива минобороны значилось, что безвозвратные потери госпиталя только за январь 43-го года составили 28 человек. Историей заинтересовалась специалист Воленского сельского поселения (в него входит Ракитное) Людмила Киреева. Она опросила местных жителей, списалась с краеведами и поисковым движением. Совместными усилиями место расположения госпиталя было найдено. Но не сразу - старожилы сперва показали соседнюю опушку, точное место нашли поисковики со щупами.

- Сейчас найдены 11 захоронений, они расположены рядами. Всего, по словам местных жителей, было 14 могил, в них захоронены 53 человека, - рассказали в администрации Новоусманского района. Рядом в лесу остались следы окопов и землянок.

Всего, по словам местных жителей, было 14 могил, в них захоронены 53 человека 

- Я жалею об одном - что поздно начал этим заниматься, - рассказал "РГ" Виктор Новиков. - Если бы стали искать раньше, может, удалось бы застать в живых кого-то из участников тех событий. Но все равно хорошо, что нашли могилу моего прадеда и его товарищей. Это значит, что люди не забыты.

За время поисков Виктор приобрел опыт работы с архивными документами. Теперь он использует его, чтобы выяснить судьбу двоюродного деда. Тот воевал на Балтийском флоте, защищал Ленинград, был ранен, год провел в блокаде, затем был признан негодным к службе и все-таки смог снова попасть в действующую армию. И пропал...

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