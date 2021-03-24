Карелия прекрасна в любое время года. Особенно в межсезонье, когда организму нужно восстановиться после зимы: насытиться кислородом, получить заряд бодрости и сил. Это замечательный край, где в медицине используется сочетание ресурсов, заложенных самой природой, проверенных веками технологий и достижений современности. Именно здесь Петр Великий открыл первый российский курорт, а по эскизам и чертежам императора была построена церковь, которая существует и по сей день.

Церковь Святого Апостола Петра, построенная в 1721 году, находится всего в нескольких десятках метров от санатория. Фото: РИА Новости

В петровскую эпоху лечение при помощи минеральной воды считалось одним из самых передовых. Целебный ключ был обнаружен в Карелии в 1714 году около Рав-болота, где крестьяне добывали руду для Кончезерского медеплавильного завода. Рабочий Иван Рябоев, который случайно открыл источник, страдал "сердечною болезнею". После употребления воды его состояние значительно улучшилось. И потом долгие годы основным профилем первого российского курорта было лечение сердечно-сосудистых заболеваний.

Сам Петр Первый проходил лечение в Карелии несколько раз. А в советские годы по заданию Центрального научно-изыскательного института курортологии специальная экспедиция во главе с гидрологом В. В. Ивановым и химиком Е. В. Ренгартеном детально изучила источник. Были проведены научные исследования, подтвердившие полезные свойства воды и грязи.

Сегодня в том же самом месте находятся четыре источника минеральной воды. Это самоизливающиеся железистые и крепкие железистые слабоминерализованные гид­рокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-магниевые и магниево-кальциевые кислые холодные воды. Их польза научно доказана. Содержание железа в них в течение года изменяется не более чем на 11 мг/л.

Вода источников курорта уникальна, поскольку в ней содержится двухвалентное железо, которое особенно хорошо усваивается организмом. Она получила название марциальной от имени древнеримского бога войны Марса, который также является покровителем железа. Время зарождения курорта, начало XVIII века, было периодом увлечения античностью.

Марциальная вода благотворно влияет на функцию почек и желудочно-кишечного тракта, защитные функции организма, повышает содержание гемоглобина в крови.

В Карелию едут люди с травмами, ограниченными возможностями здоровья, с поражениями позвоночника, с сердечно-сосудистыми и кожными заболеваниями, желающие зарядиться бодростью, очистить организм от шлаков и омолодиться. А свежий воздух благотворно влияет на органы дыхания. Особенно это актуально после перенесенных болезней, в том числе вирусных инфекций. Марциальные воды находятся вдали от трасс, в 50 километрах от Петрозаводска, в окружении живописных лесов и чистейших озер.

- Вовсе неслучайно Петр I приезжал сюда на отдых четырежды, зимой и весной, и проводил здесь по три-четыре недели. В это время воздух особенно насыщен кислородом, - говорит генеральный директор санатория "Марциальные воды" Анна Богомазова.

Единственным архитектурным памятником на российском курорте, сохранившимся до наших дней, является церковь Святого Апостола Петра, построенная в 1721 году из соснового бруса. В ней сохранились подсвечники, сделанные руками Петра I: на досуге государь работал в мастерской. Сейчас это церковь-музей. Служба там проводится лишь по большим православным праздникам. Но она всегда открыта для посетителей.

Радует, что теперь отдых по-царски стал доступнее: государственная программа кешбэка позволяет вернуть до 20 процентов стоимости путевки. Так что, выбирая маршрут, не стоит откладывать поездку в Карелию.

Программа действует до 30 июня 2021 года.