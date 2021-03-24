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Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: К туристическому сервису Russpass присоединились все регионы России

Текст: Любовь Проценко
Все российские регионы подписали соглашения о сотрудничестве с цифровым туристическим сервисом Russpass, а число предложений для путешественников в нем уже превысило 1,5 тысячи.

Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она рассказала: "Мы рады объявить, что к Russpass присоединились все регионы России. Большинство из них - почти 70 - уже подготовили и представили свои специальные туристические программы. Сервис постоянно совершенствуется, расширяется география предложений для пользователей. Их количество сегодня превышает 1,5 тысячи. Это, например, различные тематические экскурсии, готовые туры и маршруты для самостоятельных путешествий".

Фото: iStock
Более 700 тысяч пользователей воспользовались сервисом Russpass за полгода

По словам Сергуниной, на Russpass есть идеи для путешествий по Центральной России, Уралу, Сибири, Дальнему Востоку и югу страны. Предложения рассчитаны как на короткие, так и на длительные поездки, что позволяет выбрать наиболее комфортный темп отдыха. Продолжительность маршрутов - от нескольких часов до недели и более. Так, тур по Калининградской области займет восемь дней, а тур по Иваново - однодневный. Для любителей поездок на машине создан раздел "Автопутешествия". В нем собраны маршруты по регионам с отправлением из Москвы. Сейчас представлено более 90 вариантов продолжительностью от одного до шести дней. Как пример - шестидневное семейное путешествие с посещением Сергиева Посада и Переславля-Залесского.

Сервис рассчитан на самую широкую аудиторию, он поможет найти оптимальный вариант и для молодежи, и для семей с детьми. Программа отдыха зависит от интересов самого путешественника - кто-то предпочитает знакомиться с основными достопримечательностями, архитектурой и историей, а кто-то - с природой выбранного региона. При этом туристы могут спланировать сложный маршрут с использованием нескольких видов транспорта, сразу приобрести билеты на экскурсии, в музеи и театры, заранее присмотреть кафе и рестораны, подходящие по ценовой категории и меню.

Интеграция с Russpass будет способствовать, в частности, взаимному продвижению туристических продуктов регионов, отметила министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова: "Республика Бурятия уже активно сотрудничает с Москвой по реализации туристских проектов и подписание соглашения - это очередной этап расширения и укрепления деловых связей наших регионов. Мероприятия по реализации данного соглашения будут включать вопросы по развитию детского туризма, кадрового обеспечения и продвижения туристских продуктов Республики Бурятии и Москвы".

Справка "РГ"

Russpass - это онлайн-помощник для туристов, позволяющий упростить все организационные вопросы. В одном месте можно спланировать собственный маршрут поездки по Москве и другим городам России, купить билеты на самолет, поезд, автобус, на посещение культурных площадок и многое другое. Такие инструменты становятся все более востребованными, поскольку цифровой вектор начинает превалировать и в туризме - люди охотнее выбирают путевки, билеты, гостиницы и экскурсии онлайн. Именно поэтому Москва вместе с другими российскими регионами развивает сервис Russpass. Это позволит стать еще привлекательнее для путешественников и уверенно конкурировать за турпоток, когда в мире будут сняты ограничения на международные поездки.

Фото: iStock
Наталья Сергунина: Три новых функции появились на Russpass

Russpass создан по инициативе правительства Москвы и запущен летом 2020 года. На данный момент у Russpass более 380 партнеров, среди которых свыше 100 туроператоров. Проект курируют столичный комитет по туризму и департамент информационных технологий Москвы. Недавно на Russpass стали доступны три новые функции. Появилась опция составления комбинированных маршрутов с использованием сразу нескольких видов транспорта, интерактивная карта России с достопримечательностями, музеями, театрами и авторизация через соцсети и популярные онлайн-сервисы.

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