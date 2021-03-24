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24.03.2021 09:29
Рубрика: Общество

Сервис по поиску животных помог найти в Москве 45 кошек и собак

Текст: Ирина Огилько

С начала года на новом городском сервисе "Поиск пропавших и найденных животных", расположенном на mos.ru, опубликовано более 340 объявлений. Благодаря сервису 45 собак и кошек уже вернулись к своим владельцам. Об этом сообщает сайт мэра Москвы.

Фото: Пресс-служба департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы.
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Среди тех, кто вернулся домой - несколько такс, аляскинских маламутов, лабрадоров, вест-хайленд-уайт-терьеров, ирландских сеттеров, пти-брабансонов, акита-ину, сиба-ину, бельгийская малинуа и другие породы собак. Как отмечают, на портале 180 объявлений, большинство касаются пропавших или найденных собак. Есть и необычные объявления, например новый дом ищет собака-спасатель, служившая в МЧС. Около ста объявлений о найденных или потерявшихся кошках. Среди них тоже есть породистые, например шотландские вислоухие, американский керл, тайские и другие. Кошки чаще всего выпадают из открытых форточек и окон.

Как рассказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса столичного департамента информационных технологий Сергей Шакрыла, новый сервис удобен, он позволяет детально описать животное, отметить на интерактивной карте место, где его последний раз видели, загрузить фотографии. Проще отыскать потеряшку, если животное чипировано или на ошейнике прикреплена информация о владельце, например, номер телефона.

Кстати, в прошлом году в государственных ветеринарных клиниках Москвы было чипировано почти 6 тыс. домашних кошек и собак. Если животное потерялось, в ветклинике сканером считывают номер чипа, чтобы запросить из базы данных контактную информацию о владельце животного и связаться с ним. Подробную информацию о чипировании можно узнать по круглосуточному телефону государственной ветеринарной службы: +7 (495) 612-04-25.

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