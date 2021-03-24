СК проверит организаторов выставки человеческих тел на ВДНХ

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить, не нарушали ли закон организаторы экспозиции из человеческих тел и органов, которая в данный момент проходит на ВДНХ. Об этом "РГ" сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Выставка Body Worlds открылась 12 марта в павильоне № 21. Ее экспонатами стали настоящие человеческих тела и органы. Организаторы заявили выставку как образовательный проект. Однако некоторые посчитали, что экспозиция нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих. Параллельно в интернете появилась петиция с требованием о закрытии экспозиции.

Бастрыкин поручил " досконально изучить все аспекты и дать правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки на соответствие ее российскому законодательству".