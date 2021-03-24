Смоленщине вернули федеральные деньги на строительство медпунктов

Ввести в строй полсотни фельдшерско-акушерских пунктов планируют в регионе в начале апреля. Медпункты должны были открыться еще в прошлом году по нацпроекту "Здравоохранение". Подрядчик не уложился в сроки, 228 миллионов рублей вернулись в федеральный бюджет. Но смоленские власти получили их заново.

Как уже писала "РГ", в 2020-м здесь собирались построить 49 сельских медпунктов - взамен аварийных. Подрядчика выбирали через аукцион, однако кандидат был всего один - "Великолукский завод металлоконструкций 60". С ним и заключили контракт. Хотя, как потом отмечали наблюдатели, компания была слишком маленькой, чтобы вовремя выполнить столь масштабный проект. Открыть объекты следовало с июля по ноябрь. В конце декабря готово к сдаче было только 10. На данный момент в эксплуатацию не принят ни один.

В департаменте здравоохранения Смоленской области ответственность за задержку возложили на подрядчика. Пояснили, что он не исправил несоответствия госконтракту, на которые ему указывали, не представил полный пакет документов, не завершил работы до конца 2020 года, не завез медицинское оборудование.

Великолукский завод, однако, уже в начале января подал в областной арбитраж иск, требуя обязать чиновников принять у него ФАПы и перечислить за них деньги. В заявлении компании отмечено, что все недочеты устранены. Судебное разбирательство - процесс долгий. Предварительное заседание по делу назначено на 6 апреля. К тому моменту злополучные медпункты, возможно, и введут в эксплуатацию.

В администрации Смоленской области сообщили, что межведомственная рабочая группа наладила с подрядчиком конструктивное взаимодействие. Строительные дефекты исправляются, поставка оборудования должна завершиться в ближайшее время. По словам заместителя губернатора Полины Хомайко, поставщик подтвердил готовность обеспечить ФАПы необходимой медтехникой в течение двух-трех недель (то есть к началу следующего месяца). В департаменте здравоохранения изучают документы на 39 уже готовых объектов.

Строительные дефекты исправляют, поставку оборудования должны завершить в ближайшее время

В состав комиссий по приемке войдут активисты Общероссийского народного фронта и члены Общественной палаты Смоленской области.

- Мы, разумеется, не хотим подменять надзорные органы и органы государственной власти. Но они смотрят на технологическую часть, а общественники больше уделяют внимание тому, насколько будет комфортно людям, - пояснила глава регионального исполкома ОНФ Наталия Семенцова.

В течение 2021 года на Смоленщине предстоит открыть по нацпроекту еще пять ФАПов. Это будут уже не капитальные строения, как предыдущие 49, а модульные. Такие строятся быстрее.

Кстати

Вице-президент Национальной медицинской палаты, председатель смоленской "Врачебной палаты" Наталья Аксенова добавила, что ввод в строй фельдшерско-акушерских пунктов тормозят и объективные причины. В госконтракте, который заключается в рамках национального проекта, есть перечень обязательного к поставке медицинского оборудования. В него входят изделия, которые уже не производят в РФ и не поставляют из-за рубежа. То есть выполнить контракт в точности, по букве невозможно. Смоленские врачи направили в Минздрав России предложения по изменению ведомственных актов.