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24.03.2021 10:42
Рубрика: Власть

Собянин рассказал, как благоустроят Красную Пресню

Текст: Любовь Проценко

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем персональном блоге продолжает делиться планами благоустройства города.

Собянин рассказал о создании парка "Яуза" на северо-востоке Москвы

В прошлом летнем сезоне столица вынуждена была отказаться от таких работ. На первое место тогда вышла борьба с пандемией коронавируса. Сейчас ситуация в городе постепенно стабилизируется, и коммунальщики готовятся к весенним работам по благоустройству. Дошла очередь и до Пресненского района.

Мэр напоминает, что в предыдущие годы там были приведены в порядок знаковые места - Краснопресненская набережная и площадь у станций метро "Улица 1905 года", "Баррикадная" и "Краснопресненская". Теперь в ближайших планах главная улица района, Красная Пресня, и ее продолжение, Звенигородское шоссе.

"Проект благоустройства ставит своей целью подчеркнуть значение Красной Пресни как знаковой и уникальной улицы Москвы, а на Звенигородском шоссе - создать комфортную среду для местных жителей", - отметил мэр.

Прежде всего на Красную Пресню вернутся деревья, кустарники и газоны, которые исчезли с нее много десятилетий назад. Вдоль нечетной, южной стороны улицы будет создан удобный прогулочный маршрут с площадками для отдыха, отделенный от проезжей части большой зеленой аллеей, на которой будут высажены липы, рябины и клены.

"На углу Красной Пресни и Трехгорного Вала планируем создать уютную видовую зону с детской площадкой и местами отдыха, которая станет новой точкой притяжения для жителей района и работающих поблизости людей", - продолжил градоначальник.

На головном участке Звенигородского шоссе от Красной Пресни до Третьего транспортного кольца создадут удобные тротуары и высадят многочисленные деревья и кустарники, которых там сегодня явно не хватает.

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Освещать шоссе будут современные фонари с приятным мягким светом и энергосберегающими лампами. А воздушные линии будут убраны под землю, чтобы освободить небо от сплетения проводов.

Свежими красками заиграет зеленый островок между Улицей 1905 года и Трехгорным Валом - парк Декабрьского восстания, созданный сто лет назад. Там появятся современные игровые площадки для детей всех возрастов, новые зоны для занятий спортом. Для прогулок домашних питомцев откроются две собачьи площадки - отдельно для крупных и мелких пород.

Для удобства маломобильных граждан, мам с детскими колясками и велосипедистов на входе со стороны Рочдельской улицы планируется сделать пандус.

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