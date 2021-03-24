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24.03.2021 17:07
Рубрика: Происшествия

Суд в Подмосковье вынес приговор убийце пенсионера

Текст: Наталья Козлова

14 лет в колонии строгого режима проведет молодой человек, которого сегодня суд и присяжные признали виновным в жестоком убийстве пожилого человека. 25-летний Камолиддин Тухтаев готовил и второе преступление, но ему помешали сотрудники Следственного комитета по Московской области.

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Вот что об этом преступлении рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного Следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

- Этот мужчина намеревался завладеть недвижимым имуществом двух братьев-пенсионеров, жителей города Домодедово 1935 и 1929 годов рождения. Один из них - ветеран Великой Отечественной войны, дошедший до Берлина. Поскольку тетя Тухтаева, единственным наследником которой он являлся, вышла замуж за ветерана, то она стала проживать в его доме и осуществлять за ним уход. Таким образом, Тухтаев был вхож в дом ветерана и его брата, который жил во второй половине домовладения.

В конце декабря 2018 года Тухтаев воспользовался отъездом своей тети с мужем в другой город, напал на старика и нанес ему не менее восьми ударов по голове. От полученных травм пенсионер скончался.

Следующей жертвой должен был стать сам ветеран. И только благодаря грамотной работе следователей удалось не только привлечь мужчину к уголовной ответственности, но и не допустить смерти ветерана.

Врадий говорит, что расследование было сложным. Тухтаев не сотрудничал со следствием и постоянно врал. Но следователю все-таки удалось установить, что в день убийства Тухтаев был на месте преступления, а также его мотив. Так, Тухтаев планировал убить сначала младшего из братьев, имущество которого досталось бы старшему, а затем уже убить и его. Потом имущество старшего брата-ветерана по наследству бы перешло его жене - тете Тухтаева, единственным наследником которой был он. Тухтаев до последнего не признавал вину. Но следствие собрало неопровержимые доказательства, и суд присяжных единогласно посчитал его виновным.

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