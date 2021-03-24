Суд в Подмосковье вынес приговор убийце пенсионера

14 лет в колонии строгого режима проведет молодой человек, которого сегодня суд и присяжные признали виновным в жестоком убийстве пожилого человека. 25-летний Камолиддин Тухтаев готовил и второе преступление, но ему помешали сотрудники Следственного комитета по Московской области.

Вот что об этом преступлении рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного Следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

- Этот мужчина намеревался завладеть недвижимым имуществом двух братьев-пенсионеров, жителей города Домодедово 1935 и 1929 годов рождения. Один из них - ветеран Великой Отечественной войны, дошедший до Берлина. Поскольку тетя Тухтаева, единственным наследником которой он являлся, вышла замуж за ветерана, то она стала проживать в его доме и осуществлять за ним уход. Таким образом, Тухтаев был вхож в дом ветерана и его брата, который жил во второй половине домовладения.

В конце декабря 2018 года Тухтаев воспользовался отъездом своей тети с мужем в другой город, напал на старика и нанес ему не менее восьми ударов по голове. От полученных травм пенсионер скончался.

Следующей жертвой должен был стать сам ветеран. И только благодаря грамотной работе следователей удалось не только привлечь мужчину к уголовной ответственности, но и не допустить смерти ветерана.

Врадий говорит, что расследование было сложным. Тухтаев не сотрудничал со следствием и постоянно врал. Но следователю все-таки удалось установить, что в день убийства Тухтаев был на месте преступления, а также его мотив. Так, Тухтаев планировал убить сначала младшего из братьев, имущество которого досталось бы старшему, а затем уже убить и его. Потом имущество старшего брата-ветерана по наследству бы перешло его жене - тете Тухтаева, единственным наследником которой был он. Тухтаев до последнего не признавал вину. Но следствие собрало неопровержимые доказательства, и суд присяжных единогласно посчитал его виновным.