В четверг в столицу придет метеорологическая весна

Среда на этой неделе станет последним холодным днем, уже с четверга температура воздуха начнет стремительно повышаться. Как говорят специалисты, наступит метеорологическая весна. Об этом рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По данным метеоролога, в столичном регионе долго удерживаться морозы не могут, идет потепление. "Погоду будет определять Азорский антициклон, с его западными потоками будет поступать теплый воздух с Западной Европы. На высоте 1,5 км температура станет положительной, а значит, что и у земли температура будет повышаться, - рассказывает Позднякова. - Мы ожидаем, что температура воздуха в четверг в столице поднимется до +6...+8 градусов. А к выходным до +10 градусов. В ночные часы возможен небольшой минус, но среднесуточная температура станет положительной, а значит, можно сказать, что пришла метеорологическая весна. При этом дождей и снега до конца недели не ожидается".

На будущей неделе на погоду начнет оказывать влияние Атлантический циклон: тепло сохранится, но возможны небольшие дожди и облачная погода.