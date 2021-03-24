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24.03.2021 10:58
Рубрика: Общество

В четверг в столицу придет метеорологическая весна

Текст: Ирина Огилько
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Среда на этой неделе станет последним холодным днем, уже с четверга температура воздуха начнет стремительно повышаться. Как говорят специалисты, наступит метеорологическая весна. Об этом рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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По данным метеоролога, в столичном регионе долго удерживаться морозы не могут, идет потепление. "Погоду будет определять Азорский антициклон, с его западными потоками будет поступать теплый воздух с Западной Европы. На высоте 1,5 км температура станет положительной, а значит, что и у земли температура будет повышаться, - рассказывает Позднякова. - Мы ожидаем, что температура воздуха в четверг в столице поднимется до +6...+8 градусов. А к выходным до +10 градусов. В ночные часы возможен небольшой минус, но среднесуточная температура станет положительной, а значит, можно сказать, что пришла метеорологическая весна. При этом дождей и снега до конца недели не ожидается".

На будущей неделе на погоду начнет оказывать влияние Атлантический циклон: тепло сохранится, но возможны небольшие дожди и облачная погода.

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