В ЧП на аэродроме под Калугой погиб командир авиаполка

Командир авиаполка полковник Вадим Белослюдцев оказался среди погибших в результате трагического инцидента на военном аэродроме в Калужской области. Это стало известно из сообщения губернатора региона Владислава Шапши.

Выражая соболезнования родным и близким погибших, он особо отметил погибшего командира авиаполка полковника Вадима Белослюдцева.

"С Вадимом Владимировичем был знаком лично. В августе прошлого года я приезжал в Шайковку, чтобы поздравить летчиков с Днем Военно-воздушных сил России", - говорится в сообщении губернатора в Telegram-канале.

Ранее Минобороны проинформировало, что в ходе плановой подготовки к полету дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 "произошло нештатное срабатывание системы катапультирования". Поскольку высоты не хватило для полного раскрытия парашютов, все трое членов экипажа "при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью".