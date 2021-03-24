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24.03.2021 19:53

В Калужском доме музыки поздравили работников культуры

24 марта в Калужском доме музыки чествовали работников культуры.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

27 августа 2007 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о "Дне работника культуры". Этот день стал общим профессиональным праздником для представителей творческих профессий, деятелей искусства, хранителей и популяризаторов культурного наследия.

Сотрудников управления культуры, работников калужских музеев, театров, библиотек, клубов, школ искусств и творческих студий поздравили глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель городского головы Александр Серяков, заместитель городского головы Ирина Агеева и начальник управления культуры Яна Васина.

"Вы - абсолютно уникальные люди, праздник - это ваша профессия, - обратился к собравшимся Юрий Моисеев. - У вас все получается легко, красиво и элегантно, вы всегда идете в ногу со временем. От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, вдохновения и творческих успехов, пусть вам удастся реализовать все свои блестящие идеи на благо калужан!"

Фото: Калужская городская дума
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Творческие коллективы города подготовили концертную программу, работникам культуры были вручены почетные грамоты и благодарственные письма.

"Как человек, который в течение пяти лет курировал социальный блок, и в том числе управление культуры, могу с уверенностью сказать, что культурная сфера нашего города находится на очень высоком уровне, и с каждым годом этот уровень повышается, - подчеркнул Юрий Моисеев. - Плодотворно работают наши клубы, библиотеки, Городской досуговый центр, театр кукол, зрителей постоянно радуют новые программы, воспитанники калужских школ искусств занимают высокие места на всероссийских и международных конкурсах. Конечно, 2020 год был непростым, пандемия наложила свой отпечаток, но множество проектов было реализовано в формате онлайн, все наши клубы, школы искусств предлагали как развлекательные, так и обучающие программы. В сложных условиях учреждения культуры смогли подарить калужанам праздник на День города, достойно провести мероприятия в рамках Новогодней столицы. Впереди у нас 650-летие Калуги, уверен, что этот праздник надолго запомнится калужанам и гостям города".

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