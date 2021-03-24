В лесу под Брянском обнаружили обгоревшее тело ребенка

В Брянской области нашли в лесу обгоревшее тело младенца. Возбуждено дело по статье "Убийство", сообщил "РГ" старший помощник руководителя СУ СК по региону Александр Афонин.

Сейчас на месте находки тела ребенка работают следователи. У младенца обнаружены повреждения черепа.

Причину смерти установят эксперты. Следствие не исключает возможность других повреждений. Также будет установлено, живым или мертвым родился ребенок.

В рамках расследования будут назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.