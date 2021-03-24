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24.03.2021 14:28
Рубрика: Экономика

В Москве отключат подсветку более 2 тысяч объектов во время "Часа Земли"

Текст: Ирина Огилько
Архитектурно-художественную подсветку более 2 тысяч столичных объектов отключат во время "Часа Земли" в субботу, 27 марта. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Час Земли" в Москве Фото: Александр Корольков/ РГ "Час Земли" в Москве Фото: Александр Корольков/ РГ
"Час Земли" в Москве Фото: Александр Корольков/ РГ

"В этот день во всем мире будет проходить ставшая уже традиционной масштабная экологическая акция "Час Земли", главная цель которой - привлечь внимание к сохранению природных ресурсов и разумному потреблению, - отметил Петр Бирюков.- Москва, как и в прошлые годы, присоединится к акции - на час будет выключена подсветка более 2 тысяч зданий, сооружений и городских территорий".

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Заместитель Мэра рассказал, что с 20:30 до 21:30 не будет работать архитектурно-художественная подсветка ансамбля Московского Кремля, Государственного исторического музея, ГУМ и ЦУМ, парка "Зарядье", Манежа, Большого театра, храма Христа Спасителя и стадиона "Лужники".

Временно "погаснут" здания Совета Федерации, Госдумы и Правительства Москвы, Останкинская башня, павильоны ВДНХ, жилые дома на Новом Арбате и Тверской улице, сталинские высотки, парки, гостиницы и другие объекты.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что к акции подготовлены тематические видеоролики, которые будут транслироваться 27 марта на фасадах домов-книжек на Новом Арбате.

Заместитель мэра подчеркнул, что присоединиться к "Часу Земли" может любой житель столицы. Для этого достаточно в указанное время выключить в квартире свет и все электроприборы.

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