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Текст:   Сергей Жуков 
11:48 24.03.2021

В Москве упали цены на аренду жилья

В столице подешевела аренда жилья, сообщает портал "Мир квартир". Эксперты изучили 142 района города. Цены упали в 135 из них, а в семи, напротив, выросли. В целом по Москве съемные квартиры стали дешевле на 10,6%.

Фото: iStock
Названы самые низкие цены на аренду жилья в Москве

За последний год арендные ставки заметнее всего упали в районах Арбат (-19,8%), Мещанский (-18,9%), Хамовники (-18,7%), Тверской (-18%) и Якиманка (-17,6%). "Когда прошлой весной вступили в силу ограничения на работу в офисах, арендаторы стали разъезжаться из центра на окраины и за город. В связи с этим сильно подешевели центральные, самые дорогие районы столицы: арендодатели опустевших квартир либо снизили ценники, либо сняли свои объекты с экспозиции", - объяснил гендиректор портала Павел Луценко.

В семи районах, выяснили эксперты, съемное жилье, наоборот, подорожало. Это Рязанский район (+4%), Хорошево-Мневники (+3,3%), Нижегородский (+2,2%), Первомайское (+2%), Лефортово (+1,2%), Филимонковское (+1,1%) и Зеленоград (+0,6%). Арендные ставки в Хорошево-Мневниках подросли из-за ожидаемого открытия новой станции метро. Рязанский и Нижегородский районы, по оценкам экспертов, подскочили в цене год назад - тоже из-за метро.

Средняя квартира в Москве сдается сегодня за 46 тысяч рублей в месяц - это уровень цен 2019 года.

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