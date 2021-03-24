В Москве задержаны пранкеры за хайповый угон BMW

В центре Москвы задержаны трое блогеров, которые угнали BMW ради хайпа.

Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, блогеры специализировались на сомнительных розыгрышах. Пранкеры заказали такси премиум-класса и попросили водителя сложить вещи в багажник. Когда таксист вышел из-за руля, блогеры прыгнули в салон и уехали. При этом оператор снимал и сам процесс, и реакцию таксиста.

Через несколько минут пранкеры вернули машину таксисту и рассказали, что это был "розыгрыш". Об этом инциденте стало известно полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ - "Угон". Все участники "розыгрыша" задержаны, один по решению суда на время следствия заключен под стражу, двое - под домашний арест.