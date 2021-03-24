В Москве женщина выпрыгнула в окно, спасаясь от мужа

Столичная прокуратура начала проверку по факту инцидента, произошедшего на востоке города, где, спасаясь от пьяного мужа, женщина выбросилась в окно.

Как сообщает портал следственного комитета, по предварительной информации, утром 24 марта 2021 года в квартире, расположенной в доме в 1-м Кирпичном переулке, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал угрожать своей жене и 14-летнему сыну. В результате, опасаясь угроз, женщина выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на втором этаже, а ребенок спустился по водосточной трубе. "Женщине потребовалась медицинская помощь", - уточняет сайт.

Измайловской межрайонной прокуратуре поручено провести проверку и установить обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, а также исполнению отцом своих родительских обязанностей.