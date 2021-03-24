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Рубрика: Общество

QR-код от домофона

В области открылись первые пункты помощи больным деменцией
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 63(8414)
Жители Подмосковья могут стать участниками социального проекта "Помоги мне вернуться домой". В Химках и Щелкове открылись два первых пункта выдачи термонаклеек родственникам больных деменцией или старческим слабоумием.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире сегодня насчитывается более 50 миллионов человек с этим диагнозом, из них 2 миллиона - россияне. Человек с деменцией постепенно утрачивает возможность мыслить и ориентироваться в пространстве. У таких людей внезапно как будто стирают память - они вдруг забывают, как их зовут, где они проживают, куда направляются в данный момент и как им вернуться домой. В поисковом отряде "Лиза Алерт" "РГ" рассказали, что только в прошлом году из Москвы и Московской области к ним поступило 5567 заявок на поиск пожилых людей. И это при том, что почти весь прошлый год для граждан 65+ прошел в режиме самоизоляции, то есть им в принципе не рекомендовалось выходить из дома. Впрочем, те, кто хоть раз сталкивался с этим диагнозом, знают: больные деменцией просто не помнят ни про какие запреты. Они могут на 10 минут выйти на улицу подышать свежим воздухом на лавочке у подъезда, а оказаться за несколько десятков километров от дома, иногда в другом городе. Некоторые попадают в больницу и там умирают, так и не дождавшись встречи с родными, которые их активно разыскивают.

Фото: iStock
Кариес может привести к деменции

Проект "Помогите мне вернуться домой" родился в Калининграде, где одному из местных предпринимателей пришла в голову идея создать для больных деменцией специальные опознавательные знаки. "Работает это так: родственники пожилого человека получают в пункте выдачи наклейки с QR-кодом и уникальным идентификационным номером. К номеру привязывают данные о том, кто будет эти наклейки носить: его ФИО, возраст, диагнозы. И контакты тех родственников, которым нужно позвонить в случаях каких-либо нештатных ситуаций", - рассказывает "РГ" президент фонда помощи пациентам с деменцией и их семьям "Альцрус" Александра Щеткина. Именно сотрудники этого фонда составляют базу носителей термонаклеек.

Наклейка - это ярко-красный или ярко-оранжевый кружок, хорошо заметный на одежде или сумке. Если навести смартфон на расположенный в центре круга QR-код, отобразится надпись: "Этот человек мог потеряться". И телефон контактного центра, куда нужно позвонить, чтобы сообщить номер термонаклейки. На ней самой никаких персональных данных не размещают - больные деменцией беззащитны перед любым видом мошенничества, словно дети. А в контактном центре работают люди, которым разрешен официальный доступ к базе носителей наклеек. В каждом регионе контактные центры свои, в Москве и области этим занимается "Лиза Алерт". Услышав идентификационный номер, поисковики быстро находят всю информацию о потеряшках и их родственниках.

В прошлом году, большую часть которого пожилые люди из-за пандемии сидели дома, в Московском регионе потерялись более 5 тысяч стариков

В настоящий момент в Москве работают четыре пункта выдачи наклеек, в области - два. "Но мы планируем создать более разветвленную сеть", - обещает Щеткина. Пока проект в Московском регионе реализуется в пилотном режиме, поэтому у него есть ряд ограничений. К примеру, обращаться в пункты выдачи могут только родственники больного или социальные работники, ухаживающие за пенсионерами с деменцией. В идеале, конечно, наклейки нужно выдавать и неравнодушным соседям одиноких стариков, и родителям детей-аутистов, чье поведение очень часто схоже с симптомами деменции. И обращения с такими просьбами в пункты выдачи уже были.

Но проект "Помогите мне вернуться домой" - это грантовая история, и на этапе ее обкатки все должно четко соответствовать первоначальным условиям, под которые выделялся грант. Даже наклейки пока производятся в ограниченном количестве, поэтому на одного больного выдается не больше четырех штук. Первоначально, кстати, вообще были не наклейки, а значки. Но потом авторы идеи от них отказались: ломаются, да и старики не очень любят острые застежки. "Сейчас смотрим, как долго будут служить наклейки, сколько вынесут стирок и смен времен года", - говорит Александра Щеткина. Клеить термонаклейки она советует и на верхнюю одежду, и на белье - на случай, если пожилой человек попадет в больницу.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Ирина Рыбникова
Конкретно

Адреса и контакты пунктов выдачи термонаклеек в Москве и Подмосковье:

Фонд "Альцрус", ул. Палиха, 13/1, стр. 2, тел. 8 (968) 339-71-28;

ЦСО "Время заботы", ул. Искры, д. 31, к. 1, тел. 8 (495) 798-94-89;

ЦСО "Невозраст", Хорошевское шоссе, д. 35, к. 1, тел. 8 (499) 753-30-13;

Центр диагностики и лечения стоп "P.Parts clinic", Тетеринский переулок, д. 12, тел. 8 (495) 150-66-30.

Центр "Альцстор", Электродный проезд, д. 16, тел. 8 (800) 222-48-78;

Химки, группа помощи "ДоброволецЪ", тел. 8 (926) 820-93-40;

Щелково, группа помощи "ДоброволецЪ", тел. 8 (977) 338-83-04.

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