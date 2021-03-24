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24.03.2021 10:55
Рубрика: Происшествия

В подмосковном частном доме обнаружили истощенную девочку-маугли

Текст: Ирина Рыбникова

Преследуя подозрительного мужчину, полицейские подмосковного Талдома обнаружили в одном из частных домов истощенного ребенка примерно трех-четырех лет.

Фото: iStock
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Как сообщает агентство "Москва", мужчина, которого преследовали сотрудники правоохранительных органов, зашел в частный дом. Проследовав за ним для проверки документов, стражи порядка нашли в доме малолетнюю девочку без одежды. В доме была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью несовершеннолетнего.

Девочка доставлена в больницу. По факту случившегося начата проверка.

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