В подмосковном частном доме обнаружили истощенную девочку-маугли

Преследуя подозрительного мужчину, полицейские подмосковного Талдома обнаружили в одном из частных домов истощенного ребенка примерно трех-четырех лет.

Как сообщает агентство "Москва", мужчина, которого преследовали сотрудники правоохранительных органов, зашел в частный дом. Проследовав за ним для проверки документов, стражи порядка нашли в доме малолетнюю девочку без одежды. В доме была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью несовершеннолетнего.

Девочка доставлена в больницу. По факту случившегося начата проверка.