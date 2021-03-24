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Рубрика: Общество

Весна в "Зарядье"

Прикоснуться к крымской природе можно, никуда не уезжая
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 61(8412)
Москвичам и туристам, чтобы прикоснуться к Крыму, теперь необязательно преодолевать расстояние больше полутора тысяч километров - природа полуострова этой весной раскинулась в самом центре столицы, под стеклянным куполом парка "Зарядье". Традиционные для Крыма растения в Москву привезли из Никитского ботанического сада Ялты - одного из старейших ботсадов Европы, история которого началась в 1812 году.

Непривычные к суровому столичному климату растения пока укрылись не только под стеклянной корой, но и под прозрачными колпаками - это позволит им адаптироваться к новым условиям, и с наступлением тепла они начнут радовать гостей уже без дополнительной защиты. "Мы передаем в дар растения, которые были завезены в Крым еще в XIX веке, но сегодня без них невозможно представить современный ландшафт южного берега полуострова - можжевельник казацкий, тис ягодный, магнолию крупноцветковую и многие другие", - рассказала завотделом дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры Никитского ботсада Светлана Плугатарь.

Бирюков: Барьер из бонов установят у парка "Зарядье" на время паводка

Директор "Зарядья" Иван Демидов отметил, что весна - время художников и садовников, поэтому совершенно естественно, что они будут задавать в этом сезоне тон в развитии парка. "Если в прошлом году мы делали акцент на выставочно-художественные проекты, то сейчас пришло время добавить еще один слой: преображаются открытые пространства, готовится к обновлению ботаническая коллекция Флорариума, даже подземная парковка теряет свой сугубо утилитарный смысл и постепенно становится частью единой зеленой экосистемы", - рассказал он. Подземный паркинг в "Зарядье" действительно уже заполняет природа, и этот процесс будет продолжен - в парке хотят сделать первую в мире экопарковку. Поможет в этом совместная работа специалистов Никитского ботсада и столичного парка - они подписали меморандум о сотрудничестве.

Еще одна новинка, которая в грядущем сезоне ждет гостей "Зарядья" - проект мобильного сада. Всевозможные растения будут произрастать из модульных конструкций в форме одноразовой посуды - это позволит быстро озеленить любое пространство, а еще подчеркнет ценность природы, которая ничуть не меньше ежедневного питания. Кроме того, в местах проведения тех или иных работ в парке будет появляться необычный арт-объект: в его составе есть водопроводные трубы с крутящимися спиннерами, каменная глыба с воткнутой в нее лопатой и даже тележка. Сейчас арт-объект тоже можно увидеть под стеклянной корой.

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