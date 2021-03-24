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24.03.2021 19:04
Рубрика: Происшествия

Задержан водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП в Москве

Текст: Владимир Баршев
Полиции удалось установить и разыскать водителя, который совершил вчера смертельное ДТП в Москве, и скрылся с места происшествия, бросив машину.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Вчера вечером 23 марта водитель автомобиля "Мерседес", двигаясь в районе дома 4 корпус1 по улице Пулковской, совершил столкновение с неподвижно стоящей автомашиной "Мицубиси". Затем он выехал на тротуар и сбил двух женщин-пешеходов, после чего скрылся с места происшествия.

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"В результате ДТП потерпевшие получили тяжелые травмы и впоследствии скончались", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники следственной части и ГИБДД установили и задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний мужчина.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Подозреваемый доставлен в территориальный орган внутренних дел", - сообщила Ирина Волк.

Эта 6 часть предусматривает суровую ответственность для тех, кто совершил ДТП, в котором погибли два человека и более, в нетрезвом виде, либо скрылся с места аварии. Этому молодому человеку, согласно данной статье грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Если бы он не скрылся с места происшествия, то мог бы отделаться принудительными работами до 5 лет, или лишением свободы до 7 лет. Правда, в том случае, если был трезв.

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