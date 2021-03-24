Для российских учителей вводится профессиональный экзамен

По закону, сегодня все учителя раз в пять лет проходят обязательную аттестацию. Процедура эта зачастую формальная и необъективная, но напрямую затрагивает более миллиона российских педагогов.

Инфографика - Антон Переплетчиков/Ксения Колесникова

Вот лишь несколько примеров. В некоторых регионах, чтобы подтвердить свою квалификацию и право работать в школе, учитель должен собрать портфолио с талмудом бумаг страниц на 500. Еще варианты - сделать презентацию, чтобы доказать свой вклад в развитие образования области, свой сайт, написать отчет про свой инновационный опыт, пройти компьютерное тестирование. Все это отнимает время учителя, практически ничего ему не дает. А самое главное - ни эти отчеты, ни горы собранных справок, как правило, никто не читает. Аттестация для учителя превращается в бессмысленный, выматывающий нервы ритуал.

Выход из ситуации? Им может стать профессиональный экзамен - независимая оценка квалификации, которая уже вводится в регионах России. Он проверяет знание предмета и методики, "цифровые" и другие навыки. Задания - типовые для всей страны (примеры заданий "Российская газета" публикует эксклюзивно и впервые). Принимают экзамен аккредитованные на федеральном уровне независимые эксперты, педагоги - профессионалы.

- Для системы образования это совершенно новый инструмент: дополнительная возможность профессионального роста. Профэкзамен учитель сегодня может сдать по желанию. Сдал? Попадаешь в реестр квалифицированных специалистов, который ведет минтруд. Попал? Легче найти хорошую работу, - рассказала "РГ" председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования, зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. - Но главный бонус - учитель получает честную оценку своего мастерства: чего ему не хватает и как повышать квалификацию. Понимать это очень важно.

Среди пилотных регионов, которые уже получили право проводить такой профэкзамен для учителей - Свердловская, Тюменская, Самарская и Вологодская области. В рамках нацпроекта "Образование" в этих и других регионах создаются Центры оценки профмастерства и квалификации педагогов. Пилотные регионы могут засчитать профессиональный экзамен за прохождение аттестации и избавить учителей от сбора кучи ненужных бумаг.

- Практически в каждом регионе свой механизм аттестации, - говорит Любовь Духанина. - Где-то учитываются оценки учеников, средний балл. Где-то упор сделан на количество грамот, справок и сертификатов. Единого подхода нет. А независимая оценка квалификации, в отличие от сегодняшней аттестации, строится на едином основании - профстандарте педагога и квалификационных требованиях. Экзамен проводят непредвзятые эксперты.

Опрос ОНФ и фонда "Национальные ресурсы образования" среди 2,5 тысячи учителей показал, что пройти такой профэкзамен готовы многие педагоги: 24% сделали бы это для себя, 7% - чтобы подтвердить свою квалификацию в случае разногласий с администрацией или родителями учеников. Еще 40% - если бы независимую оценку квалификации засчитали как прохождение аттестации.

- Регионы вправе принять такое решение, - подтвердила Любовь Духанина. - Независимая оценка квалификации - это еще и инструмент защиты учителя. Простой пример: когда возникает конфликт с родителями или учениками, как действует администрация? Как правило, особо не разбирается, и педагог уходит из школы. У него просто нет объективного механизма подтвердить свою квалификацию и защитить себя. Именно свидетельство о профмастерстве может стать весомым доводом в этом споре. Может оказаться полезным, если педагог захочет опротестовать увольнение по статье "несоответствие занимаемой должности".

Комментарии

Евгений Ямбург, директор школы № 109, заслуженный учитель России:

- Профессиональный стандарт педагога давно применяется во всем мире. Я руководил рабочей группой по его разработке в России. Сегодня мало быть историком или математиком. Появились совершенно новые компетенции, без которых работать нельзя. Нужно знать возрастную психологию и цифровые образовательные технологии, суметь найти подход к разным детям - и к одаренным, и к "одуренным". Учитель должен формировать у ребенка межпредметные и надпредметные навыки, которые не привязаны ни к химии, ни к литературе: искать информацию, анализировать, создавать свои проекты… Я делал стандарт не для предметника, а для педагога! Но многих учителей этому никто и никогда не учил. Поэтому в последние десять лет пришлось несколько раз менять и программы в педагогических вузах, и курсы повышения квалификации.

Мы все еще в самом начале, но процесс пошел. Хотя появляются слухи, страшилки: "Вот будет новый стандарт, новый экзамен, и всех, кто ему не следует, из школы погонят". Я заявляю: это вранье! Никто никого гнать не собирается. Вся информация открыта. У учителей просто появляется выбор: можно на добровольной основе пройти оценку квалификации и понять, "дотягиваешь" ли ты до стандарта. И если нет, то как до него дотянуться.

Сразу вопрос: а судьи кто? Мое мнение - оценивать должны не чиновники, а сами учителя, профи, имеющие высокий статус среди своих коллег. Например, победители конкурса "Учитель года" последних пяти лет, которые "своего брата" могут оценить объективно.

Важно, что внедрение профстандарта "Педагог" и независимой оценки квалификации не должно обидеть тех, кто всю свою жизнь посвятил школе. Ни в коем случае нельзя залезать в карман учителя со стажем. Мы хотели стимулировать развитие профессионализма и творчества молодых педагогов: если они повышают и подтверждают свою квалификацию, школа может предусмотреть для них очень серьезные надбавки за качество работы. Сегодня это решает не только директор, но и управляющий совет школы. Вот эти вещи уже можно внедрять. При этом никакие старые процедуры и требования пока не отменяются.

Алихан Динаев, учитель обществознания и права, руководитель педагогической мастерской ЧГПУ, "Учитель года России-2018":

- В системе аттестации педагогов есть несколько проблем. Во-первых, она крайне устарела. То, что учителя сегодня по-прежнему собирают "папки" и портфолио, довольно странно. Во-вторых, системы аттестации в регионах сильно отличаются. В целом ничего плохого в этом нет, однако в столь важной теме, касающейся сотен тысяч педагогов, необходим единый подход. Если не во всех деталях, то хотя бы общие и стройные рамки проведения аттестации должны быть одинаковы по всей стране.

В-третьих, количество частных учреждений, выдающих разнообразные сертификаты и удостоверения о повышении квалификации и переподготовке, столь велико, что многие из них превратились в конторы по выдаче "бумажек".

Я считаю, что независимая оценка квалификации учителей необходима и полезна. В то же время мы, педагогическое сообщество, должны быть уверены, что "оценщики" обладают необходимой компетенцией и большим опытом. Если эта реформа позволит учителям собирать меньшее число документов, сделает процесс аттестации более быстрым и даст возможность хотя бы частично проходить ее дистанционно, то мы будем только рады этим переменам. Все изменения должны быть направлены на то, чтобы избавить эту процедуру от лишних бюрократических препятствий, одновременно делая ее более объективной и открытой.

Ключевой вопрос: кто платит за профэкзамен?

- Если оценка квалификации проводится по направлению работодателя, то оплачивает ее работодатель, - говорит Любовь Духанина. - Если же экзамен проводится по инициативе учителя, то она проводится за его счет. На этот случай предусмотрены социальные налоговые вычеты.

Справка "РГ"

Федеральный закон о независимой оценке квалификации появился еще пять лет назад. Он касается огромного количества профессий: от сварщика до педагога. Оценка проходит в форме экзамена в специальных центрах. Причем проверяется не только теория, но и то, как специалист работает на практике. Скажем, обслуживать в России лифты без обязательного свидетельства о прохождении такого профэкзамена просто запрещено. Профэкзамен уже несколько лет сдают системные администраторы, бухгалтеры, врачи, однако - если захотят сами.

Какие задания могут быть на профэкзамене для учителей? Пример можно посмотреть по ссылке.