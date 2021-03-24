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24.03.2021 13:08
Рубрика: Власть

Хуснуллин: Число строителей на космодроме "Восточный" будет увеличено

Текст: Александр Ярошенко (Амурская область)

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин и генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин 24 марта с рабочим визитом посетили космодром Восточный.

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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Чиновники проинстпектировали наукоград Циолковский, где оценили темпы строительства жилых домов для сотрудников космодрома, посетили площадку строительства аэропорта и комплекса эксплуатации. Московские гости также побывали на строительной площадке, где возводится будущий метеорологического комплекс.

"Людей пока не хватает. Мы договорились, что количество строителей будет увеличено", - цитирует "Интерфакс" Марата Хуснуллина.

В ходе визита зампред правительства вместе с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным посетили технический комплекс РН "Союз" и проконтролировали работы по подготовке ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическими аппаратами "OneWeb". Запуск "Союза" намечен на 25 марта.

"Они также осмотрели ключевые объекты строительства стартового комплекса для ракет-носителей семейства "Ангара": командный пункт, централизованное и стартовое сооружение", - сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Вице-премьер Марат Хуснуллин провел совещание посвященное ходу строительству объектов национального космодрома "Восточный".

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