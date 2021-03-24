Якутский триумфатор "Кинотавра" передал награду в школьный музей

Якутский режиссер Дмитрий Давыдов передал награды "Кинотавра" и других кинофестивалей в музей школы в селе Амга, где он до недавнего времени работал учителем начальных классов.

Как сообщила пресс-служба администрации Амгинского района на официальной странице в Instagram, в этой школе триумфатор "Кинотавра" работал с 2004 года.

- Мы очень благодарны Дмитрию Леонидовичу за такой подарок. Есть все кубки с фестивалей, в том числе и с "Кинотавра". Планируем сделать перестановку внутри музея и выделить отдельную стойку, где будет выставлена экспозиция, посвященная Давыдову, - рассказала заведующая школьной музейной комнатой Раиса Захарова.

В 2020 году Дмитрий Давыдов стал обладателем главного приза фестиваля "Кинотавр". Его картину "Пугало" высоко оценили кинокритики. Сейчас фильм находится в российском прокате.

Над этой и другими картинами Давыдов работал, являясь учителем начальных классов. И лишь недавно он уволился из школы, окончательно выбрав кино.