Новости

На участке Москва - Тверь запустили бесконтактную оплату проезда в электричках 09:57
После гибели девочки в Хибинах возбудили второе дело 09:54
Эксперты рассказали, безопасны ли сервисы аренды зарядных устройств 09:53
Все многоцелевые атомные подлодки России получат новые ракеты 09:43
В Москве скончалась вторая раненная в аварии с Mercedes 09:39
В Якутске впервые применят программу выявления COVID-19 по кашлю 09:34
Ученые нашли способ отучить комаров пить кровь 09:33
СК проверит организаторов выставки человеческих тел на ВДНХ 09:31
Сервис по поиску животных помог найти в Москве 45 кошек и собак 09:29
В Финляндии зарегистрируют партию альтернативных методов лечения 09:25
Экономист: Власти Латвии потратили все средства на непредвиденные расходы 09:18
Правительство Пензенской области ушло в отставку 09:16
Исследование: Соседние страны стали хуже относиться к Швеции из-за COVID-19 09:12
Мишустин дал поручения по итогам рабочих поездок в Кузбасс и Тыву 09:09
Вирусологи выявили новый изолят южноафриканского штамма коронавируса 08:58
В Москве 24 марта воздух прогреется до +6 градусов 08:57
Василевский признан первой звездой матча в НХЛ 08:35
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля 08:35
Половина россиян заявила об эмоциональном выгорании на работе 08:28
В Бразилии за сутки от коронавируса погиб 3 251 человек 08:25
Курс доллара на Московской бирже превысил отметку 76 рублей 08:13
Шесть человек пострадали при крушении вертолета в Японии 07:07
Эксперты обсудят будущее рынка устойчивого финансирования в России 07:00
На Сахалине построят крупнейшую в ДФО ветроэлектростанцию 06:56
В Совфеде предложили проиндексировать пенсии старшим по дому 06:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
24.03.2021 09:34
Рубрика: Общество

В Якутске впервые применят программу выявления COVID-19 по кашлю

Текст: Владимир Таюрский (Якутск)

На фестивале "Муус устар", который стартует 27 марта и станет в Якутске первым крупным мероприятием для молодежи в постковидное время, впервые в России будет использована программа определения коронавируса по кашлю.

Фото: Константин Завражин/РГ
Ученые смогут обновить "Спутник V" под новые штаммы коронавируса

Как сообщается на официальном информационном портале Якутии, власти ожидают, что участие в фестивале при соблюдении ограничительных мер примут около четырех тысяч человек. Кроме того, 12 тысяч человек уже зарегистрировались на участие в формате онлайн.

По словам главы региона Айсена Николаева, на входе в центр спортивной подготовки "Триумф", где запланированы массовые мероприятия, впервые будет применено программное сопровождение на основе искусственного интеллекта, способное определять больных COVID-19 по кашлю.

- Это разработка наших российских ученых. На базе этого фестиваля мы планируем задать стандарт проведения мероприятий в постковидную эпоху, - сказал Айсен Николаев.

С якутского языка название весеннего фестиваля переводится как "Ледоход". На его площадках запланированы дискуссии о том, как начать бизнес, презентация арт-кластера и новых проектов якутских кинематографистов, соревнования по киберспорту, мастер-классы для фигуристов, программистов, различные конкурсы, выставки и концерты.

Наука Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Интервью главы ЦИК Эллы Памфиловой. Главное
СК проверит организаторов выставки человеческих тел на ВДНХ
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля
Правительство Пензенской области ушло в отставку
В Совфеде предложили проиндексировать пенсии старшим по дому
Как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Можно ли щеткой стереть эмаль и сколько фтора должно быть в пасте - советы доктора Криворотова