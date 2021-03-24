В Якутске впервые применят программу выявления COVID-19 по кашлю

На фестивале "Муус устар", который стартует 27 марта и станет в Якутске первым крупным мероприятием для молодежи в постковидное время, впервые в России будет использована программа определения коронавируса по кашлю.

Как сообщается на официальном информационном портале Якутии, власти ожидают, что участие в фестивале при соблюдении ограничительных мер примут около четырех тысяч человек. Кроме того, 12 тысяч человек уже зарегистрировались на участие в формате онлайн.

По словам главы региона Айсена Николаева, на входе в центр спортивной подготовки "Триумф", где запланированы массовые мероприятия, впервые будет применено программное сопровождение на основе искусственного интеллекта, способное определять больных COVID-19 по кашлю.

- Это разработка наших российских ученых. На базе этого фестиваля мы планируем задать стандарт проведения мероприятий в постковидную эпоху, - сказал Айсен Николаев.

С якутского языка название весеннего фестиваля переводится как "Ледоход". На его площадках запланированы дискуссии о том, как начать бизнес, презентация арт-кластера и новых проектов якутских кинематографистов, соревнования по киберспорту, мастер-классы для фигуристов, программистов, различные конкурсы, выставки и концерты.