На Камчатке корабли ТОФ нанесли удары по береговым целям

Корабли из состава ударной и противолодочной групп соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России во время учений провели артиллерийские стрельбы по береговым целям из акватории Авачинского залива.

Малый ракетный корабль "Разлив", малые противолодочные корабли "Усть-Илимск", МПК-82 и МПК-107 вели огонь из 76-миллиметровых артиллерийских установок АК-176 и АК-176м по "вражеским объектам", которые имитировали укрепленные огневые точки, технику и личный состав условного противника. Стрельба велась на расстоянии три-семь километров.

"Объективный контроль результатов стрельбы осуществлялся с использованием комплекса беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Кроме того, во время тренировки экипажи отработали оборону кораблей при стоянке на незащищенном рейде.